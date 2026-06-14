Скидка до 39% на сыры: что сейчас выгодно купить в "АТБ"

5 позиций подешевели

Сеть супермаркетов "АТБ" подготовила приятный сюрприз для всех любителей сырной продукции. На прилавках магазинов стартовал новый этап акционных предложений.

"Телеграф" расскажет, сколько можно сэкономить на этой неделе на сырах. Покупателям предлагают понижение цен почти до 40%.

Больше о скидках в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: продающие со скидкой более 30% на этой неделе".

Сыр "DAS IST Моцарелла" в рассоле (125 г) – нежный классический сыр стал доступнее на -37% . Его новая цена составляет всего 43,11 грн . вместо прежних 68,90 грн.

– нежный классический сыр стал доступнее на . Его новая цена составляет всего . вместо прежних 68,90 грн. Сыр "Ryki" ("Эдам", "Маасдам", "Цезарь") в пластинах (135 г) – отличный выбор для быстрых бутербродов и закусок со скидкой -32% . Акционная стоимость – 59,90 грн (старая цена – 88,90 грн).

– отличный выбор для быстрых бутербродов и закусок со скидкой . Акционная стоимость – (старая цена – 88,90 грн). Сыр плавленый "L’extra" (сливочный и с ароматом камамбера, 70 г) – рекордсмен на этой неделе со скидкой -39% . Купить его можно всего за 15,57 грн , тогда как обычная цена составляла 25,70 грн.

– рекордсмен на этой неделе со скидкой . Купить его можно всего за , тогда как обычная цена составляла 25,70 грн. Сыр "Hochland Almette" сливочный (150 г) — легкий сырный сыр для завтраков подешевел на -35% . Новая цена — 57,87 грн вместо 89,90 грн.

— легкий сырный сыр для завтраков подешевел на . Новая цена — вместо 89,90 грн. Творожный сыр "Dziugas" (100 г, измельченный или тертый) — выдержанный сыр, который идеально подойдет к пасте или салатам, получил скидку -30%. Стоимость на полках варьируется от 69,90 до 80,90 грн (в зависимости от вида).

Акция уже действует в магазинах сети, так что стоит поторопиться, чтобы успеть приобрести любимые продукты по выгодным ценам.

Ранее "Телеграф" писал, сколько можно сэкономить на колбасах в АТБ.