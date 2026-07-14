Супервторник для Украины: какое важное решение было принято в Брюсселе

Европейские партнеры говорят о прогрессе Украины

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Во вторник, 14 июля, в Брюсселе завершилась третья межправительственная конференция между Украиной и ЕС — для Киева был открыт шестой переговорный кластер "Внешние отношения", сообщает корреспондент "Телеграфа".

Кластер охватывает вопросы общей политики безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в области развития.

"Россия каждый раз пытается затмить положительные новости относительно европейской интеграции Украины новыми атаками. Так произошло и минувшей ночью, когда она снова нанесла удары баллистическими ракетами. Именно поэтому в вопросах общей внешней политики и политики безопасности единство имеет решающее значение.

Сегодняшняя межправительственная конференция также является еще одним доказательством того, что Европа едина. Европа едина с Украиной, и вместе мы победим", — отметил во время пресс-конференции Тарас Качка, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Тарас Качка. Фото: Facebook/Taras Kachka

Он выразил надежду на скорейшее открытие остальных четырех переговорных кластеров. Украина полностью выполнила свои обязательства и теперь ход за партнерами: решение зависит от технической готовности Брюсселя и политического консенсуса всех 27 государств-членов. Вопрос состоит в том, насколько быстро удастся завершить необходимые бюрократические процедуры.

В то же время никаких политических блокировок со стороны государств-членов ЕС, подобных той, что ранее создавала Венгрия, нет.

"Украинцы превратили свою страну в мощное военное государство с возможностями, которым могут позавидовать многие другие страны, особенно в сфере стремительного развития беспилотных технологий. Восстановление европейской обороны должно опираться именно на этот опыт.

Сегодня Украина имеет больший геополитический вес, чем когда-либо в своей истории. Цель этой Европейской комиссии – построить независимую Европу, которая самостоятельно определяет свою судьбу в мире великих государств. А независимой Европе нужна сильная, процветающая и стабильная Украина как часть нашего Союза", — отметила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

По ее словам, интеграция Украины в Европейский Союз – это взаимовыгодное решение для обеих сторон.

Кос назвала этот день "супервторником для расширения ЕС", ведь кроме Украины межправительственные конференции проводятся с Молдовой, Албанией и Черногорией.

Напомним, что ранее для Украины был открыт первый кластер "Основы". Как страна-кандидат мы должны постепенно менять свое законодательство, согласуя его с нормами и правилами ЕС. Этот процесс проходит через 35 переговорных разделов, объединенных в шесть кластеров. Это называется acquis ЕС.

На воплощение в жизнь необходимых реформ может уйти несколько лет. Об этом "Телеграф" писал ранее в материале "Точно не 2027 год: когда Украина сможет вступить в ЕС и есть ли другие варианты".

При этом, по убеждению вице-премьера Качки, следующий год является "реалистичным для выполнения всех требований", необходимых для формального закрытия переговорных кластеров.