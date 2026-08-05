Укр

Сделайте это в праздник 5 августа, чтобы в доме было спокойствие: главные запреты этого дня

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Церковный праздник 5 августа
Церковный праздник 5 августа. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В этот день не стоит давать необдуманные обещания и разжигать конфликты

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В эту среду, 5 августа, по новоюлианскому календарю православные христиане в Украине чтят память святого мученика Евсигния (Евстигния) Антиохийского. Он погиб в преклонном возрасте за открытое исповедание христианской веры.

Святой Евсигний родился в Антиохии и много лет служил в римском войске. Он был очевидцем знамения Креста Господня, которое увидел император Константин Великий перед решающей битвой.

После завершения военной службы Евсигний посвятил себя молитве и христианской жизни. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, святой откровенно осудил возвращение к язычеству. За это его арестовали и казнили, когда ему было больше 100 лет.

Традиции и приметы 5 августа

В народе день Евсигния считали удачным для наведения порядка в доме. Люди верили, что в этот день нужно избавиться от ненужных вещей, завершить давние домашние дела и попросить прощения у тех, кого могли ненароком обидеть.

  • утренняя роса долго не высыхает — в ближайшие дни жара не отступит;
  • пауки плетут много большой паутины – осень будет сухой и теплой;
  • ласточки летают низко над землей – вскоре дождь;
  • если утром не слышно пения птиц — погода резко изменится;
  • звездное небо ночью предвещает несколько солнечных и тёплых дней.
приметы 5 августа
Звездное небо предвещает теплые дни, фото сгенерированное ИИ

Что нельзя делать 5 августа

  • давать обещания, в выполнении которых вы не уверены — считалось, что нарушенное слово может надолго подорвать доверие людей;
  • выбрасывать хлеб или намеренно портить пищу — это считали плохой приметой, которая может навлечь нужды;
  • начинать серьезные споры с родными — по поверью, возникший в этот день конфликт будет трудно разрешить до конца года;
  • откладывать важные дела "на потом" — в народе говорили, что промедление на Евсигнию затягивает решение проблем;
  • завидовать чужим успехам — верили, что дурные мысли возвращаются к человеку своими неудачами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в августе. Мы подготовили календарь важных событий в последний месяц лета.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник