Сделайте это в праздник 5 августа, чтобы в доме было спокойствие: главные запреты этого дня

В этот день не стоит давать необдуманные обещания и разжигать конфликты

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В эту среду, 5 августа, по новоюлианскому календарю православные христиане в Украине чтят память святого мученика Евсигния (Евстигния) Антиохийского. Он погиб в преклонном возрасте за открытое исповедание христианской веры.

Святой Евсигний родился в Антиохии и много лет служил в римском войске. Он был очевидцем знамения Креста Господня, которое увидел император Константин Великий перед решающей битвой.

После завершения военной службы Евсигний посвятил себя молитве и христианской жизни. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, святой откровенно осудил возвращение к язычеству. За это его арестовали и казнили, когда ему было больше 100 лет.

Традиции и приметы 5 августа

В народе день Евсигния считали удачным для наведения порядка в доме. Люди верили, что в этот день нужно избавиться от ненужных вещей, завершить давние домашние дела и попросить прощения у тех, кого могли ненароком обидеть.

утренняя роса долго не высыхает — в ближайшие дни жара не отступит;

пауки плетут много большой паутины – осень будет сухой и теплой;

ласточки летают низко над землей – вскоре дождь;

если утром не слышно пения птиц — погода резко изменится;

звездное небо ночью предвещает несколько солнечных и тёплых дней.

Звездное небо предвещает теплые дни, фото сгенерированное ИИ

Что нельзя делать 5 августа

давать обещания, в выполнении которых вы не уверены — считалось, что нарушенное слово может надолго подорвать доверие людей;

— считалось, что нарушенное слово может надолго подорвать доверие людей; выбрасывать хлеб или намеренно портить пищу — это считали плохой приметой, которая может навлечь нужды;

— это считали плохой приметой, которая может навлечь нужды; начинать серьезные споры с родными — по поверью, возникший в этот день конфликт будет трудно разрешить до конца года;

— по поверью, возникший в этот день конфликт будет трудно разрешить до конца года; откладывать важные дела "на потом" — в народе говорили, что промедление на Евсигнию затягивает решение проблем;

— в народе говорили, что промедление на Евсигнию затягивает решение проблем; завидовать чужим успехам — верили, что дурные мысли возвращаются к человеку своими неудачами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в августе. Мы подготовили календарь важных событий в последний месяц лета.