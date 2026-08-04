Прохладные летом и теплые зимой: в Одессе есть энергоэффективные дома, которые старше самого города

Уникальное каменное жилье

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На склонах Шкодовой горы в Одессе можно увидеть необычные фасады с окнами и дверями. Эти дома вырубали прямо в скале, и появились они раньше самой Одессы.

"Телеграф" рассказывает про пещерные дома, кто в них жил и чем они особенные.

Первые пещерные жилища стали появляться в конце XVIII века, когда после разрушения Запорожской Сечи часть казаков переселилась в район Хаджибейского и Куяльницкого лиманов, пишет 048.ua. Они обживали балки и склоны, основывая хутора Куяльник, Усатово, Нерубайское.

Пещерное жилье. Фото: Інтент/личная коллекция Игоря Дзинько

Массовое строительство пещерных домов развернулось уже в первой четверти XIX века. Это связано с развитием добычи ракушечника. С появлением английских пил его стали не только выламывать, но и выпиливать. Камень добывали прямо в склонах, и в процессе нередко формировались жилые пространства.

Такие дома нельзя назвать просто пещерами. Это были полноценные хозяйства. В вертикальном обрыве вырезали фасадную стену с окнами и дверями, а дальше помещения уходили вглубь горы. В таких домах было обычно от трех до пяти комнат, но при необходимости их делали больше. Вверху в плите делали отверстия для дымоходов. Снаружи был двор, огороды, хозяйственные постройки.

Сохранившиеся остатки печей в пещерных домах. Фото: 048.ua

Отмечается, что пещерные жилища были энергоэффективными. В глубинных помещениях температура круглый год держалась на уровне 14–15 °С. Толщина наружной стены часто превышала метр, поэтому зимой в доме было тепло и сухо, а летом — прохладно. Колодцы обустраивали как снаружи, так и прямо внутри таких жилищ.

Во многих домах были выходы в подземные ходы, что было удобно для каменотесов: они фактически работали рядом с домом.

Заброшенный пещерный дом. Фото: Одеське життя

Подобные жилища существовали не только на Шкодовой горе. Их можно было встретить в Усатово, Нерубайском, Кривой и Холодной Балках, а также вдоль морского побережья — от Ланжерона до Малого Фонтана. Однако к XXI веку в пределах самой Одессы такие дома сохранились только на улице Гладкова.

Изначально здесь жили камнерезы, но со временем дома оказались заброшены. Позже их начали использовать представители местного криминального мира.

Сегодня пещерные дома не используются как жилье. Часть объектов заброшена. На склонах все еще можно увидеть остатки фасадов, а на некоторых даже сохранились следы побелки.