Забудьте об этой услуге в "АТБ": сотрудник рассказал, какую обычную просьбу покупателя никогда не выполнят

Это правило, судя по всему, может работать не всегда

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Функционал разных сетей супермаркетов в Украине может существенно отличаться. То, на что может рассчитывать покупатель в одном магазине, может не работать в другом.

Об этом работник "АТБ" рассказал "Телеграфу". По его словам, в отличие от других супермаркетов, в этой сети отсутствует возможность нарезки продукции.

"Мы ничего не нарезаем — ни колбасу, ни сыр", — отметил сотрудник.

При этом важно напомнить, что в некоторых случаях, по словам клиентов, такое встретить все же можно. Например, это касается доставки продуктов.

Как ранее мы писали, недавно в Threads активно обсуждали историю покупательницы "АТБ", которая осталась крайне недовольна качеством нарезки продуктов, заказанных в магазине. Однако наибольшее внимание пользователей привлек не сам инцидент, а тот факт, что в сети "АТБ" вообще существует такая услуга.

Нарезка продуктов

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф" о том, что администрация "АТБ" вернет деньги даже за пол пачки пельменей или за открытую упаковку крупы: об этом правиле магазина знают единицы.