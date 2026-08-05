"Поставь, пусть походит": внезапная выходка рыбы на сковородке напугала украинку (видео)

Полужаренное существо пыталось убежать

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Женщину испугала рыба, которая во время жарки стала прыгать на сковороде. Несмотря на выходки водного существа, по итогу его зажарили и съели.

Соответствующее видео в Threads опубликовал электрик Артем Полкин.

Интернет-пользователи написали, что пережили бы инфаркт или выбросили бы сковороду вместе с рыбой в окно. Комментировали так:

– У меня бы был инфаркт.

– У меня бы сковорода улетела в окно вместе с рыбой.

– Поставь его, пусть походит.

– Поэтому я сразу отрезаю голову, а потом все остальное.

Один из комментаторов написал, что по поводу свежести рыбы сомнений нет никаких и поинтересовался, где ее покупали.

Ранее специалист рассказал, что под видом дорогого "Матиаса" украинцам продают обычную сельдь, и рассказал, как отличить.