"Поставь, пусть походит": внезапная выходка рыбы на сковородке напугала украинку (видео)
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Полужаренное существо пыталось убежать
Женщину испугала рыба, которая во время жарки стала прыгать на сковороде. Несмотря на выходки водного существа, по итогу его зажарили и съели.
Соответствующее видео в Threads опубликовал электрик Артем Полкин.
Интернет-пользователи написали, что пережили бы инфаркт или выбросили бы сковороду вместе с рыбой в окно. Комментировали так:
– У меня бы был инфаркт.
– У меня бы сковорода улетела в окно вместе с рыбой.
– Поставь его, пусть походит.
– Поэтому я сразу отрезаю голову, а потом все остальное.
Один из комментаторов написал, что по поводу свежести рыбы сомнений нет никаких и поинтересовался, где ее покупали.
Ранее специалист рассказал, что под видом дорогого "Матиаса" украинцам продают обычную сельдь, и рассказал, как отличить.