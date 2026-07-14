Супервівторок для України: яке важливе рішення ухвалили в Брюсселі

Європейські партнери кажуть про прогрес України

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У вівторок, 14 липня, у Брюсселі завершилась третя міжурядова конференція між Україною та ЄС — для Києва було відкрито шостий переговорний кластер "Зовнішні відносини", повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Кластер охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

"Росія щоразу намагається затьмарити позитивні новини щодо європейської інтеграції України новими атаками. Так сталося й минулої ночі, коли вона знову завдала ударів балістичними ракетами. Саме тому в питаннях спільної зовнішньої та безпекової політики єдність має вирішальне значення.

Сьогоднішня міжурядова конференція також є ще одним підтвердженням того, що Європа єдина. Європа єдина з Україною, і разом ми переможемо", — зазначив під час пресконференції Тарас Качка, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Тарас Качка. Фото: Facebook/Taras Kachka

Він висловив сподівання на якнайшвидше відкриття решти чотирьох переговорних кластерів. Україна повністю виконала свої зобов'язання, тож тепер хід за партнерами: рішення залежить від технічної готовності Брюсселя та політичного консенсусу всіх 27 держав-членів. Питання полягає в тому, наскільки швидко вдасться завершити необхідні бюрократичні процедури.

Водночас жодних політичних блокувань з боку держав-членів ЄС, подібних до тих, що раніше створювала Угорщина, немає.

"Українці перетворили свою країну на потужну військову державу зі спроможностями, яким можуть позаздрити багато інших країн, особливо у сфері стрімкого розвитку безпілотних технологій. Відбудова європейської оборони має спиратися саме на цей досвід.

Сьогодні Україна має більшу геополітичну вагу, ніж будь-коли у своїй історії. Мета цієї Європейської комісії — побудувати незалежну Європу, яка самостійно визначає власну долю у світі великих держав. А незалежній Європі потрібна сильна, процвітаюча та стабільна Україна як частина нашого Союзу", — зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, інтеграція України до Європейського Союзу — це взаємовигідне рішення для обох сторін.

Кос назвала цей день "супервівторком для розширення ЄС", адже окрім України, міжурядові конференції проводяться з Молдовою, Албанією та Чорногорією.

Нагадаємо, що до цього для України було відкрито перший кластер "Основи". Як країна-кандидат, ми маємо поступово змінювати своє законодавство, узгоджуючи його з нормами та правилами ЄС. Цей процес проходить через 35 переговорних розділів, об’єднаних у шість кластерів. Це має назву acquis ЄС.

На втілення необхідних реформ у життя може піти кілька років. Про це "Телеграф" писав раніше у матеріалі "Точно не 2027 рік: коли Україна зможе вступити до ЄС та чи є інші варіанти".

При цьому, за переконаннями віцепрем'єра Качки, наступний рік є "реалістичним для виконання всіх вимог", необхідних для формального закриття переговорних кластерів.