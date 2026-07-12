"Нам не хватит сил": в Раде рассказали, где и когда Путин может открыть новый фронт

Украине необходимо готовиться к еще одному сценарию

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Россия может открыть этой осенью новый фронт — в Черниговской области. Сценарий возможен после проведения выборов в Госдуму и при условии определенной договоренности с Беларусью.

Такое мнение выразил секретарь Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире "Говорить великий Львів". По его словам, враг может сформировать новые резервы.

"Угроза возможна после проведения выборов в Российской Федерации. В частности, если снова выиграет "Единая Россия" путинская. Это очень большая угроза, потому что нам нужно будет на это реагировать", — отметил Костенко.

По его словам, в случае реализации такого сценария украинским силам может не хватить ресурсов для одновременного противостояния на нескольких направлениях.

"Если они (россияне, — ред.) сформируют новые дивизии и, например, откроют Черниговский фронт, и не дай бог договорятся с Беларусью, то этих сил и средств, которые у нас есть, нам будет далеко недостаточно, чтобы им противостоять", — сказал Костенко.

Он добавил, что на данный момент основные боевые действия сосредоточены в Донецкой и Запорожской областях. Если же произойдет открытие нового масштабного направления, украинским властям будет необходимо искать дополнительные резервы и принимать новые решения в сфере обороны.

"А это могут быть вещи, которые будут вдали от тех, которые мы сейчас видим", — подытожил Роман Костенко.

Черниговская область на карте

Действительно ли Беларусь готова вступить в войну против Украины?

Как сообщал "Телеграф", по словам военного аналитика Алексея Гетьмана, пока опасности наступления врага на Киев из Беларуси нет. Однако оттуда возможны провокации, заходы диверсионно-разведывательных групп и обстрелы.

"Нет никаких данных о каком-либо планировании сильного наступления по этому направлению, но есть данные о возможности заходов ДРГ, артиллерийских и ракетных обстрелов. Опасность всегда остается, но каждый может любой ответ интерпретировать по своему усмотрению. То есть сказать, что нет, это неправильно. Сказать, что есть — это может быть воспринято как "скоро начнется", — сказал Гетьман.

Он подчеркнул, что сейчас можно говорить о проценте вероятности таких событий. А вероятность массированного нападения на Киев, по его словам, на сегодня составляет один-два процента.

"99-98 процентов — что такого не произойдет. Но во время войны, когда остается даже один процент, то опасность есть", — резюмировал Гетьман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем Украина может ответить на наступление из Беларуси.