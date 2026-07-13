Нападет ли Россия на НАТО этим летом: в Польше дали однозначный ответ

Польский министр рассказал, что сдерживает Путина и какие риски остаются

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Россия не способна на широкомасштабное наступление против НАТО и отдельных государств Альянса, однако может устроить провокации. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул — они не добьются успеха.

Он сообщил об этом в комментарии корреспонденту "Телеграфа" накануне встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Сикорский считает, что если бы Россия имела возможность сделать что-нибудь, чтобы выиграть войну, она бы уже пошла на этот шаг. Одна из карт, еще в рукаве у Владимира Путина — мобилизация, считает политик, однако есть нюанс.

Одна из карт, которую Путин еще может разыграть, и вы знаете об этих слухах и обо всех связанных с этим рисках для него, — это объявление мобилизации. Впрочем, я понимаю, что даже он, невзирая на авторитарный характер своей системы, опасается роста недовольства среди российского населения накануне недемократических выборов в Государственную думу. Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши

Что же касается возможных провокаций со стороны России летом, пока в Европе политические каникулы, то Сикорский не ожидает ничего нового.

Путин не имеет возможности осуществить широкомасштабное наступление ни против НАТО в целом, ни даже отдельного государства-члена Альянса. Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши

"Он может прибегнуть к определенным провокациям. Это могут быть операции под чужим флагом или атаки с применением беспилотников, подобные тем, которые мы уже видели, — говорит глава польского МИД и подчеркивает — Мы на разных уровнях даем четкий сигнал, что знаем о его намерениях, и они не увенчаются успехом".

Напомним, о риске российской провокации на территории Польши активнее заговорили в июле. Премьер страны Дональд Туск сообщил, что Польша готовится к разным сценариям, а информацию получает от разведок стран ЕС и НАТО. Туск отмечал, что ближайшие месяцы могут быть критическими.

Ранее "Телеграф" рассказывал о закулисных обсуждениях на саммите НАТО в Анкаре. В частности, США поддерживают дальнобойные удары ВСУ, которые Трамп назвал шагом до конца войны, а НАТО дает Украине 6–9 месяцев на перехват инициативы.