"Италия "вербует" Федорова", — итальянские СМИ о договоренности с экс-министром обороны

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Итальянские медиа уделили большое внимание информации о том, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным вопросам.

В частности, издание Il Fatto Quotidiano опубликовало материал с провокационным заголовком, что Италия "вербует" экс-министра Украины Михаила Федорова. По материалам итальянских СМИ, Федоров решил сотрудничать с Италией, передавая ей свой опыт.

"Не случайно главными темами его встречи с министром Гвидо Крозетто были дроны, противовоздушная оборона и так называемые "беспилотные" системы — дистанционно управляемые или автономные транспортные средства или устройства", — пишет главное итальянское информационное агентство ANSA.

Информагентство сообщает, что Федоров, объявляя о своей новой должности, уточнил, что "опыт Украины может стать основой для новой европейской модели обороны".

"Мы должны быть способны быстро тестировать и внедрять новые решения, сочетая технологии с надежными производственными мощностями. Министр Крозетто выразил свое удовлетворение: я рад, что Михаил Федоров согласился предложить свои услуги", – цитирует министра обороны Италии ANSA.

Федоров в свою очередь подчеркнул, что "Украина и наша команда "имеют опыт, которым мы готовы поделиться".

"В этой должности я буду помогать Италии внедрять современные технологии ведения войны, укреплять свой оборонный сектор и адаптироваться к новым глобальным вызовам безопасности", — цитирует Федорова национальное информационное агентство Италии Adnkronos.

В свою очередь влиятельное британское издание Financial Times пишет о том, что многие украинские политики, ветераны и лидеры гражданского общества, неоднозначно восприняли новости о его поездке и договоренностях с правительством Италии.

"Многие поставили под сомнение его мотивы, когда он в пятницу после визита в Рим объявил, что будет работать неоплачиваемым советником министра обороны Италии. Алексей Гончаренко, депутат от оппозиции, возглавляющий парламентский следственный комитет, написал, что роль Федорова в Италии может представлять "угрозу утечки знаний о наших передовых военных технологиях", — написал Financial Times.