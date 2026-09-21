Без небоскребов и со старыми авто: какой была Одесса 30 лет назад

Японский турист оставил редкие кадры города

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Одесса всегда пользовалась популярностью у туристов. Ее любят за море, старинную архитектуру и особую атмосферу. Но, как и любой город, Одесса со временем меняется. В городе появляются новые здания, исчезают привычные места, перестраиваются улицы.

Особенно заметны такие изменения, если сравнивать современные фотографии с кадрами прошлых десятилетий. 30 лет назад Одесса выглядела иначе. Увидеть город того времени можно благодаря снимкам японского туриста, который побывал в городе в 1996 году. Его фотографии опубликовали в Facebook-сообществе Dysha.v.odesse.

Одной из локаций на снимках стала Потемкинская лестница. В кадр попали панорама порта с Морским вокзалом и эскалатор.

В подборке есть и известные городские улицы. Турист побывал на Малой и Большой Арнаутских, на Греческой и Европейской (в то время Екатерининской) площадях.

На фотографиях можно рассмотреть дома с резными балконами, старые фасады и дворики. Некоторые здания скрывает густая зелень. На дорогах преобладали автомобили 1980-х и 1990-х годов, а остановки выглядели совсем не так, как сейчас.

Необычный ракурс получился у снимка Пантелеймоновского монастыря. Серебристые купола храма возвышаются над крышами старых одесских домов и двориками.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю кафе "Алые паруса" в Одессе.