Бесплатная еда в "АТБ"? Сотрудник раскрыл, что делают со списанным товаром

Оказывается, избавиться от такой продукции — не легкая процедура

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В сети популярных украинских супермаркетов "АТБ" сотрудники не могут просто так "списать для себя" продукты. Данная процедура происходит по определенным правилам.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник данной торговой сети. По его словам, утилизация товара, который больше нельзя продавать покупателям, серьезно контролируется.

Распространенное представление о том, что сотрудник может обнаружить товар с повреждённой упаковкой или истёкшим сроком годности и забрать его себе, оформить списание, неверное. Процесс происходит через компьютерную систему. То есть, продукт должен быть официально проведен по установленной процедуре. Далее он отправляется на утилизацию по всем правилам.

Сотрудник "АТБ" также подчеркнул, что утилизация проходит строго под камерами видеонаблюдения.

Таким образом становится понятно, что само по себе понятие "списание" никак не означает, что товар становится собственностью сотрудников магазина только лишь потому, что он уже не подлежит продаже.

К слову, причины списания товаров могут быть совершенно разными:

продукт потерял товарный вид

истек срок годности продукта

товар был поврежден и не подлежит продаже

не соответствует требованиям реализации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что супермаркеты "АТБ" работают и ночью. Рассказываем, что происходит в магазине в это время.