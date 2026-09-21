Еще недавно это выбрасывали: топ-10 советских вещей, за которыми сейчас охотится молодежь

Мода циклична, и тренд на советский винтаж яркое тому подтверждение

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То, что еще вчера казалось устаревшим хламом и пылилось на антресолях, сегодня становится объектом страстного коллекционирования и главной фишкой стильных интерьеров. Поколение Z и миллениалы массово переосмысляют быт эпохи СССР, превращая забытые предметы повседневности в трендовые винтажные аксессуары

"Телеграф" представляет топ-10 советских раритетов, за которыми сегодня активно охотится молодежь. Этот тренд объясняется не ностальгией по прошлому, а запросом на уникальность.

1. Хрустальная посуда

Тяжелые вазы, салатницы, бокалы и конфетницы, которые десятилетиями пылились за стеклами сервантов и доставались только по праздникам, переживают настоящий ренессанс. Сегодня хрусталь эпохи СССР используют для современной сервировки стола и как эстетичный элемент декора в интерьере.

Хрустальная посуда/Фото: ИИ

2. Настенные ковры

Главный герой советских анекдотов и обязательный атрибут любой квартиры XX века неожиданно вернулся в моду. Правда, в новом качестве: теперь ковры со сложными орнаментами покупают для обустройства винтажных фотозон или модного оформления общественных пространств.

Настенные ковры/Фото: ИИ

3. Мебель 1960–1980-х годов

Лаконичные кресла на тонких деревянных ножках, журнальные столики, комоды и тумбы стали главной добычей любителей реставрации. Благодаря прочным каркасам из натурального дерева и стильному дизайну в духе mid-century modern, эта мебель легко вписывается в минималистичные современные квартиры.

Советская мебель/Фото: ИИ

4. Пленочные фотоаппараты ("Зенит", "Смена", "ФЭД")

Аналоговая фотография стала полноценным хобби для поколения Z. Согласно исследованиям, как минимум половина молодых людей пробовала или регулярно снимает на пленку. Советские камеры ценят за их "теплый" кадр, механическую надежность и коллекционную ценность.

Пленочные фотоаппараты/Фото: ИИ

5. Виниловые проигрыватели и пластинки

Прослушивание музыки на физических носителях стало осознанной альтернативой бесконечным стриминговым сервисам. Ритуал установки пластинки и теплое аналоговое звучание делают советские радиолы и винил важной частью глобального ретротренда.

Виниловые проигрыватели и пластинки/Фото: ИИ

6. Кассетные магнитофоны и плееры

Вслед за винилом вернулся спрос и на магнитофонные кассеты. Портативные плееры и стационарные "кассетники" перекупают на аукционах ради особой атмосферы 80–90-х и специфического плотного звука.

Кассетные магнитофоны и плееры/Фото: ИИ

7. Олимпийки и спортивные костюмы

Спортивная эстетика позднего СССР — один из самых ярких трендов в современной streetwear-культуре. Винтажные олимпийки с контрастными полосками и узнаваемым кроем разлетаются на ура.

Олимпийки и спортивные костюмы/Фото: ИИ

8. Елочные игрушки из стекла

Старые стеклянные фигурки на прищепках, шары с ручной росписью и верхушки-сосульки превратились в дорогостоящий предмет коллекционирования. В преддверии праздников за редкими советскими наборами разворачивается настоящая охота.

Елочные игрушки из стекла/Фото: ИИ

9. Фарфоровые сервизы и чайные пары

Дулевский, Ломоносовский или Полонский фарфор из "бабушкиного шкафа" больше не считается анахронизмом. Чашки с яркими узорами, чайно-кофейные сервизы и необычные соусники стали стильным акцентом на современных кухнях.

Фарфоровые сервизы и чайные пары/Фото: ИИ

10. Кухонный инвентарь и кухонные аксессуары

Даже самые простые бытовые предметы — от чугунных вафельниц и формы для орешков до ярких банок для сыпучих продуктов и эмалированных кружек — превратились в модный винтажный декор.

Кухонный инвентарь и кухонные аксессуары/Фото: ИИ

Напомним, стеклянные вазы, фигурки и посуда, которые годами стояли в советских сервантах, сегодня снова привлекают внимание. В частности, это касается украинского художественного и гутного стекла, которое активно развивалось на отечественных предприятиях в 1960–1980-х годах.