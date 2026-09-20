Первая баллистика по Москве? Что известно о загадочном "Пеликане", о котором заявил Зеленский

В сети появляются разные версии о применении данного вооружения

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В Московском регионе ночью 20 сентября было поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики врага. Некоторые предположили, что атака якобы могла быть совершена, в том числе, с применением баллистической ракетой "Пеликан".

Как сообщает президент Владимир Зеленский, было задействовано большое количество украинского вооружения.

"Это миллиарды долларов, поддерживающих военную машину. Работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Февраль", "Барс", "Фламинго", "Январь", Pelican. Спасибо нашим воинам за меткость: СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и СВР. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир. Есть на столе шаги по деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности", — сказал он.

Стоит отметить, что весной 2026 года украинская оборонная компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго" и дронов FP-1 и FP-2, подала заявки на регистрацию нескольких новых торговых марок. Она также зарегистрировала бренд "Пеликан". По предположениям Hromadske предполагает, такое название, вероятно, может получить новая баллистическая ракета FP7.

Ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что первый боевой вылет FP-7 назначен на начало осени. Данная ракета прошла испытания (около 15 пусков) и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины. Ирина отметила, что архитектура FP-7 основана на советских разработках перехватчиков С-300 и С-400, но ракета теперь имеет только 20% сходства с ними.

Но важно уточнить, что официальных подтверждений о том, была ли на самом деле выпущена баллистика по России 20 сентября, нет.

В то же время бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк уверен, что речь идет о дроне, а не о баллистической ракете.

"Нет, Pelican — это не баллистика FP-7, а какой-то новый дрон. У FP-7 дальность до 300 км", — пишет он, добавляя, что дальности ракеты не хватило бы, чтобы достать до Москвы.

FP-7 или "Пеликан" — что известно о ракете

FP-7 — находящаяся в разработке украинская тактическая баллистическая ракета малой дальности. Проект реализует компания Fire Point. Боеприпас предназначен для поражения целей на расстоянии до 200 км и позиционируется как экономичный аналог американской ракеты MGM-140 ATACMS. В сети доступны ориентировочные характеристики FP-7.

Дальность: 200 км

Максимальная скорость: 1500 м/с (~4,4–5 Махов)

Высота апогея: до 65 км

Масса боевой части: 150 кг

Продолжительность полета: до 250 секунд

Точность: Круговое вероятное отклонение — 14 метров

Тип старта: мобильный, наземный

Характеристики FP-7: инфографика "Телеграф"

Данная ракета сможет бить на расстояние 200 км и поражать цели в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях РФ.

Дальность поражения ракетой FP-7/Инфографика "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появились два мощных дрона с забавными названиями.