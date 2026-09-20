Выгорел дотла после атаки РФ: как сейчас выглядит известный торговый центр в Днепре
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Усилия спасателей практически не принесли результата
В Днепре торговый центр "Новый континент", по которому Россия нанесла удар беспилотником в субботу вечером, 19 сентября, выгорел до тла. Пожар гасили несколько расчетов спасателей.
Соответствующие фото сделал корреспондент "Телеграфа". По адресу Набережная Победы, 86 а, теперь — одни руины.
Несмотря на усилия пожарных, от здания мало что осталось. Также в результате атаки ранения получили 59-летний мужчина и 50-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Торговый центр "Новый континент" был современным торговым комплексом, отвечающим самым высоким функциональным и эстетическим требованиям. Это было популярное место для отдыха и шопинга горожан.
Его строительство было завершено в 2005 году. Для посетителей была построена открытая стоянка на 150 паркомест. Общая площадь двухэтажного торгового центра составляла 7 тысяч квадратных метров.
Напомним, тем же вечером в результате российской атаки в поселке Глеваха погибли мать и двое трехлетних детей — мальчик и девочка. По предварительным данным, вечером у дома находились три семьи с детьми. Женщина завела двоих малышей в дом, чтобы уложить их спать. Именно в этот момент раздался взрыв.