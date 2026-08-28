Федоров получил новую работу в Италии: чем будет заниматься и как он это объяснил

Продолжит ли он работать в Украине

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Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций. О своей новой роли он сообщил после встречи с итальянским министром во время международной поездки, посвященной развитию проектов в сфере цифровизации и defense tech.

О новом этапе своей деятельности Михаил Федоров сообщил в Facebook.

Новая роль в Италии

По словам Федорова, вместе с командой он работает над развитием новых проектов в сфере цифровизации и оборонных технологий.

Первой встречей стал разговор с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Именно он предложил Федорову стать своим советником по вопросам оборонных инноваций.

Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии. Фото: Михаил Федоров/Facebook

"Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство", — говорится в сообщении.

По словам бывшего министра обороны, в новой роли он будет помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам безопасности.

Украинский опыт — для партнеров

Федоров подчеркнул, что за время полномасштабной войны Украина получила практический опыт использования и развития военных технологий.

Речь, в частности, идет о применении дронов, автономных систем и других технологических решений, которые стали важной частью современного поля боя.

"Украина и наша команда имеют уникальный опыт технологической войны, которым мы готовы делиться с партнерами", — написал Михаил Федоров.

Во время встречи с Крозетто стороны обсудили несколько ключевых направлений:

развитие беспилотных систем;

автономные технологии;

противовоздушную оборону;

формирование и развитие defense tech-экосистемы.

Михаил Федоров и Гвидо Крозетто. Фото: Михаил Федоров/Facebook

Оставляет ли Федоров Украину

Отдельно Федоров подчеркнул, что работа советником итальянского министра не означает его ухода из украинских проектов.

По его словам, главным направлением его деятельности остается работа в Украине над инициативами, которые должны усиливать обороноспособность страны и привлекать международные ресурсы.

"Мой главный фокус неизменен — продолжаю работать в Украине над проектами, которые усиливают нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы", — подчеркнул он.

Европа ищет новую модель обороны

Федоров считает, что будущее оборонной сферы будет зависеть от способности стран быстро тестировать и масштабировать новые технологические решения.

По его мнению, технологии должны работать в связке с развитым производством, что позволит быстрее адаптировать армии к изменениям на поле боя.

"Будущее обороны — за странами, которые способны быстро тестировать и масштабировать новые решения, сочетая технологии с сильным производством", — заявил Михаил Федоров.

Он также предположил, что опыт Украины в технологической войне может стать основой для новой модели обороны в Европе.

Международная поездка украинской команды продолжается. Впереди, по словам Федорова, — новые встречи с партнерами по вопросам цифровизации, оборонных технологий и развития совместных проектов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на Западе комментируют громкое заявление Федорова.