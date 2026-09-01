"Переговоров не ведем": Путин взбесился после слов Зеленского о закрытии неба над Россией

Глава Кремля поделился фантазиями о ходе войны и выступил с откровенными угрозами украинцам

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В ночь на 2 сентября глава России Владимир Путин выступил с рядом резких заявлений об Украине — вероятно они связаны с вечерним обращением украинского президента Владимира Зеленского, в котором он предупредил о закрытии неба над Россией дронами.

"Телеграф" собрал все ключевые заявления российского диктатора.

Прямо слова Зеленского Путин прокомментировал так: "Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну если, не дай бог такие трагедии будут происходить, мы найдём, чем ответить".

"Беспилотники — серьезный вызов, но мы с ним в целом справляемся", — подчеркнул он.

Кроме того, президент РФ заявил, что Вооруженным силам России было дано указание по нанесению массированных ударов по энергетике Украины.

Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке поздно вечером 1 сентября

На вопрос о том, почему Кремль не ударит по руководству Украины, Путин дерзко заявил: "Нам нужны какие-то люди для решения вопросов".

Касательно обстановки на фронте, глава РФ заявил, что российские военные "наращивают темпы наступления", и стал фантазировать о якобы оккупации Святогорска на Донетчине и выходе на окраины Славянска, Краматорска и Дружковки. Также, по его словам, уже якобы идут уличные бои в Доброполье, а до окружной дороги Сум военным РФ осталось 12 километров.

На самом деле, как можно увидеть на картах DeepState, обстановка на фронте кардинально отличается от того, что говорит Путин. Хотя эти карты не отображают ситуацию на поле боя в реальном времени и обновляются с задержкой, чтобы не раскрывать позиции украинских военных и не навредить операциям ВСУ, — даже с погрешностью линия фронта очень далека от той, о которой заявляет президент России. Также есть такой нюанс, что в Сумах никогда не было окружной дороги.

Где Святогорск, Дружковка, Доброполье на карте боевых действий 01.09.2026

Карта, сколько России осталось до Сум

Также заметим, что и до угроз Путина массированным ударом действия России были далеки от мирных. Как сообщал "Телеграф", уже шесть суток российские военные терроризируют Киев реактивными "Шахедами" — тревоги звучат одна за одной, из-за чего большие проблемы с работой транспорта и бизнесам.