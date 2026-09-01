В Украине включают жесткую экономию бюджета: что изменится для украинцев (инфографика)

Армия получит дополнительные средства

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С 1 сентября 2026 года в Украине вводят жесткий режим экономии бюджетных средств, которые не запланированы на оборонные нужды страны. Но главным вопрос остается то, повлияет ли это на обычных граждан.

Как уже известно, для украинцев это не означает, что зарплаты или пенсии станут меньше. Такое заявление делал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые не закреплены за потребностями обороны. По результатам мы уже нашли 70 миллиардов экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды обороны. При этом должны выполнить все необходимые социальные обязательства. Таким образом, относительно пенсии и зарплат проблем не будет", — сказал Корецкий на заседании.

"Телеграф" с помощью искусственного интеллекта ChatGPT проанализировал, что будет означать жесткий режим экономии для украинцев и что изменится.

По мнению цифрового разума, 70 млрд грн, о которых говорит Корецкий, это не обязательно средства, которые "заберут у украинцев". Это деньги, которые могли пойти на определенные гражданские нужды, с которыми пока можно повременить.

В то же время, ИИ говорит, что без последствий не обойдется. Он перечислил, что может измениться с введением жесткой экономии.

Государственные и инфраструктурные проекты

Одними из логичных сфер для экономии средств искусственный интеллект называет:

реконструкции и ремонты;

новые проекты;

разные административные расходы;

закупки госучреждений;

часть капитальных расходов;

программы, которые не являются критическими в настоящее время.

То есть обычные граждане смогут заметить, к примеру, перенесенный ремонт школ, больниц, дорог, других объектов, на более позднее время. В то же время, это может произойти неравномерно, то есть, где-то такие процессы остановятся, а где-то нет.

Меньше денег на восстановление

Одним из рискованных последствий может заключаться в том, что государство будет медленее восстанавливать поврежденные объекты и реализовывать гражданские проекты.

В бюджете на текущий год 2,8 трлн гривен выделено на социальную защиту, медицину, образование и прочее. В случае, когда дополнительные средства необходимо найти в гражданской части бюджета, на некоторые проекты может не хватить денег.

Таким образом, могут медленнее:

восстанавливать поврежденные объекты;

производить строительство;

делать модернизацию больниц и школ;

совершать другие гражданские инвестиции.

Некоторые госуслуги могут замедлиться

Этот пункт означает, что в стране могут начать делать меньше закупок, выделять меньше средств на финансирование отдельных программ, могут ограничить штат и или сократить второстепенные расходы.

Для украинцев же это может сказать на времени предоставления некоторых услуг. То есть, ранее их делали быстрее, а сейчас необходимо ждать некоторое время.

Зарплат и пенсий экономия не коснется

Этот факт подтвердил сам Сергей Корецкий. Таким образом, из его заявления не следует, что украинцы начнут ощущать сокращения заработных плат или пенсионных выплат в связи с жестким режимом экономии бюджета.

Главный риск

В данной ситуации следует учитывать, что главный риск заключается в том, если война потребует больше средств. И хотя 70 млрд гривен — это уже найденные деньги, но если потребности продолжат расти, сокращения может быть недостаточно.

Тогда правительству придется выбирать между:

большими налогами

большим долгом

сокращением гражданских расходов

дополнительным финансированием от партнеров.

И тогда, как говорит ИИ, последствия могут показаться более ощутимыми.

Что будет с ценами

Данное заявление не означает автоматического подорожания продуктов, топлива или коммунальных услуг.

То есть, это не говорит о том, что магазины поднимут цены. Однако же если будет дальнейший рост военных расходов, тогда государству придется больше занимать или увеличивать налоговую нагрузку, Тогда может быть давление на гривну, инфляцию, процентные ставки, налоги и т. д.

Однако это не сценарий ближайшей перспективы. Здесь можно говорить о месяцах. И все зависит от того, каким будет дефицит.

Что означает "жесткий режим экономии" бюджета. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Вывод

Исходя из вышеперечисленной информации, для украинцев с 1 сентября ничего не поменяется. Заявление о жесткой экономии связано с тем, что государство отказывается от части того, что может отложить на более поздний срок, чтобы приобрести для армии все необходимое.

Реальная угроза будет, если режим экономии станет постоянных а потребности средств на нужды обороны будет расти.

ИИ подчеркивает важную деталь — 70 миллиардов гривен — это примерно 2,5% заложенных на 2026 год 2,8 трлн грн расходов на оборону. То есть, это довольно серьезная сумма, но не настолько, чтобы перевернуть весь гражданский бюджет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украине пророчат топ-место среди экономик Европы. Станет ли жизнь граждан лучше.