Банкиры, дочери-близняшки и тайный тоннель: загадка "зеркального" дома в Черновцах

Этому зданию почти 120 лет

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В Черновцах много зданий, которые обращают на себя внимание невероятной архитектурой. Одно из самых примечательных расположено на улице Ивана Франко неподалеку от ратуши и Художественного музея. На первый взгляд кажется, что это два отдельных здания, которые являются зеркальным отражением друг друга. Но на самом деле это один дом, построенный в форме буквы "П". Узкий проход между его частями и одинаковые фасады создают иллюзию двух самостоятельных домов, из-за чего здание и получило название "домов-близнецов".

Здание построили в 1908 году по проекту Виктора Швертнера, профессора Промышленной школы и архитектора. Здание выполнено в стиле неоклассицизма с элементами ренессанса. Два верхних этажа украшены тремя большими окнами каждый, обрамленными лепниной, и балконом. Крыши обеих частей здания увенчаны одинаковыми аттиками.

Фото: Wikipedia

Единой версии о том, почему дом получил именно такую форму, нет. Одна из легенд связывает его с двумя известными банкирами. Якобы они решили построить для себя одинаковые части здания, чтобы не вызывать зависть своим достатком.

Есть и версия о состоятельном горожанине, у которого родились дочери-близняшки. По легенде, отец решил поселить их в противоположных частях дома. Балконы специально разместили настолько близко, чтобы сестры могли видеть друг друга и даже здороваться, выйдя на них. Но документальных подтверждений этой версии нет.

В проходе между двумя частями здания сохранились деревянные двери, ведущие в подъезды. На них можно заметить старые таблички на разных языках.

У здания также необычная нумерация: его части имеют номера 1 и 3.

Вокруг "домов-близнецов" есть и еще одна городская легенда. Согласно ей, между двумя частями здания якобы существовал подземный тоннель, который вел в сторону Соборной площади. Предположительно, его могли использовать как укрытие в случае нападения врагов.

Ранее "Телеграф" рассказывал про необычный "дом-корабль" в Чернигове.