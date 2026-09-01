КАБы нацелились на Одессу: куда достает это оружие и почему его невозможно перехватить (карта)

Россия постоянно модернизируют данное вооружение, увеличивая дальность его применения

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В ночь на вторник, 1 сентября, Россия нанесла по Одессе и области массированный комбинированный удар, в ходе которого впервые были применены управляемые авиабомбы (КАБ) непосредственно по самому городу. Эти разрушительные снаряды оккупанты запускают с помощью тактической авиации.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, это несет серьезную опасность региону, ведь обычные средства ПВО не могут перехватывать КАБы, их можно только подавить средствами РЭБ, однако бомба все равно упадет и может нанести серьезные разрушения.

"КАБ невозможно перехватить обычными средствами ПВО. Его можно "подавить" РЭБ, изменить траекторию полета, заставить его упасть где-нибудь, но он где-то упадет и может разрушить жилой дом или другое сооружение", — заявил Коваленко.

Александр Коваленко/Фото: facebook.com/AlexanderKovalenkoUA

Александр добавил, что РФ будет масштабировать удары с помощью КАБов, пока наша страна не получит средства борьбы против данной угрозы. На данный момент Россия запускает по Украине около 250-300 КАБов в день, а Одессу могут ждать прилеты десятков КАБов в сутки.

Что такое КАБ

КАБ — это авиабомба, оснащенная специальными аэродинамическими поверхностями (крыльями) и системой наведения (спутниковой или инерциальной).

Зачем нужны: В отличие от неуправляемых бомб, падающих свободно по баллистической траектории, КАБы могут корректировать свой полет в воздухе, что обеспечивает высокую точность попадания в цель.

Планирующие бомбы: Современные КАБы часто снабжают модулями планирования и коррекции. Самолет может сбросить такую бомбу за десятки километров от линии фронта (или границы), после чего она летит ("планирует") к цели, что позволяет носителю не заходить в зону действия ПВО противника.

Основные калибры

КАБ на базе ФАБ-250: общая масса 250 кг (самолет может нести их в большем количестве).

общая масса 250 кг (самолет может нести их в большем количестве). КАБ на базе ФАБ-500: самый массовый вариант, масса около 500 кг, масса взрывчатого вещества — порядка 200–300 кг.

самый массовый вариант, масса около 500 кг, масса взрывчатого вещества — порядка 200–300 кг. КАБ на базе ФАБ-1500 / ФАБ-3000: тяжелые бомбы повышенной мощности, имеют колоссальную разрушительную силу.

Дальность полета (планирования)

Базовые версии обеспечивают дальность около 40–60 км.

Модернизированные и новые версии (с улучшенной аэродинамикой, увеличенным размахом крыла или ракетными ускорителями) могут преодолевать от 80 до 100–150+ км.

В 2025 году РФ впервые ударила КАБами по Одесской области, а теперь может бить и по Одессе. На данный момент некоторые модернизированные КАБы имеют дальность полета до 200 км.

Некоторые модели КАБов могут сбрасывать на Одессу на расстоянии 200 км от города/Карта: "Телеграф"

Высота применения

Самолет-носитель обычно производит пуск с больших высот (от 8–10 км) и в горизонтальном полете, не заходя непосредственно в зону действия ближней ПВО противника.

Точность

Наведение осуществляется по спутниковым координатам. Отклонение от цели составляет от 5 до 15 метров.

ТТХ КАБов с максимальной дальностью сброса/Инфографика ИИ

Напомним, Краматорск (Донецкая область) все сильнее ощущает приближение фронта. Российские войска регулярно атакуют город управляемыми авиабомбами, над улицами появляются FPV-дроны, а по окраинам уже достает артиллерия.