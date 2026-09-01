Ультиматум не сработал: как Пашинян осадил Путина на переговорах
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Угрозы Кремля исключить Ереван из ЕАЭС встретили неожиданный ответ
Во вторник, 1 сентября, глава России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Бишкеке угрожал исключить Армению из ЕАЭС, если она выберет европейский путь.
"Телеграф" заметил, что глава армянского правительства откровенно скучал во время спича главы Кремля, а угрозы и уговоры последнего ни к чему не привели.
Танцы Путина с бубнами
Заявления российского диктатора обнародовали пропагандистские СМИ государства-агрессора:
- Принятие закона о начале процедуры вступления в другую организацию (в данном случае ЕС – ред.) — это заявление о выходе из ЕАЭС.
- Стремление Армении в Евросоюз — ее законное право, но это создает сложности в связи с участием Еревана в ЕАЭС.
- Чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше — Москве надо понять, как развивать отношения дальше.
Вместе с тем Путин пытался надавить на своего визави тем, что российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении и якобы укрепляют ее энергобезопасность.
Как отреагировал Пашинян
Но во время уговоров главы РФ Пашинян откровенно скучал и думал о чем-то своем. Это невозможно не заметить на видео.
В итоге премьер Армении заявил, что не видит в стремлении в Евросоюз нарушений договоренностей с Россией и ЕАЭС. В ответ на предложение главы Кремля поинтересоваться мнением армянского народа по поводу вступления в ЕС, Пашинян ответил, что Армения отказывается от идеи проведения референдума о членстве в ЕС, приняв соответствующий закон. Таким образом, Путину не удалось добиться успеха, несмотря на настойчивость.
Кризис в отношениях РФ и Армении
Напомним, что Армения ранее уже политически "послала" главу Кремля, проголосовав на выборах за партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" с проевропейским курсом.
Во время последней встречи Путина и Пашиняна 1 апреля в Кремле, последний раскритиковал ОДКБ. Он также назвал Армению демократической страной со свободным интернетом, намекая на запрет некоторых ресурсов в РФ.
Позднее Россия ограничила ввоз ряда армянской продукции, сославшись на якобы санитарные нарушения. Перед встречей с Путиным в Бишкеке Пашинян заявил, что Армения больше не считает Россию стратегическим партнером, выразил готовность к исключению страны из ОДКБ и анонсировал скорое начало подачи заявки на вступление в ЕС.
Ранее мы рассказали, что Пашинян не только премьер Армении, но и тиктокер. Узнайте, какие его видео стали вирусными.