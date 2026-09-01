Украина нашла слабое место: Зеленский вызвал панику россиян одним видео

После заявления украинского лидера акции важной компании пошли ко дну

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Во вторник, 1 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина де-факто закроет небо России и очистит его от дронов только по просьбе партнеров. На его слова среагировала биржа молниеносным падением акций "Аэрофлота".

Выступление украинского лидера опубликовано на его официальной Facebook-странице.

Российское небо де-факто будет закрываться — Зеленський

"Мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным", — отметил он.

Также гарант Конституции акцентировал, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, просто нужно учитывать, что в российском небе будут дроны.

"Хотя российские власти об этом не сообщают, как положено, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо", – заявил президент.

В то же время он подчеркнул, что ради переговоров, когда партнеры обратятся в Киев, Украина обеспечит "очищение российского неба от дронов на определенные промежутки времени и определенные направления".

Акции "Аэрофлота" попали в турбулентность?

Примечательно, что после заявления Зеленского акции российского "Аэрофлота" резко пошли вниз. По данным TradingView, примерно за пять минут стоимость бумаг упала с 32,19 до 30,67 рубля или почти на 5%. На минимуме стоимость опускалась до 30,36 рубля.

Падение акций "Аэрофлота" после заявления Зеленского

"Ковёр" – мощное оружие Украины

Как ранее рассказывал "Телеграфу" известный авиационный эксперт Константин Криволап, дроны — это реальный инструмент влияния Украины, ведь из-за них в России объявляют план "Ковер" — и это сильно раздражает население.

Справка: план "Ковёр" — это специальный режим закрытия воздушного пространства, который вводится в России при угрозе безопасности, например, при появлении в небе беспилотников или неизвестных объектов.

"Население РФ и так раздражено, когда мы летаем над Москвой или Московской областью. Они запускают план "Ковёр" и закрывают аэропорты. Это более мощная "штука", чем удары по вокзалам", — сказал Криволап.

Напомним, во время одного из коллапсов в аэропортах РФ некоторые пассажиры ждали вылета более 30 часов. Массовые задержки рейсов произошли после атаки ряда городов дронами и ввода плана "Ковер".