Четвертые сутки взрывов: как "Шахеды" летят на Киев и сколько уже было тревог (инфографика)

РФ продолжает кошмарить гражданское население

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С конца августа Киев ежедневно находится под прицелом российских оккупантов. РФ постоянно атакует столицу Украины с воздуха, в частности, реактивными "Шахедами".

В воскресенье, 30 августа, в городе на 16:52 по местному времени уже зафиксировано 8 воздушных тревог. К слову, "рекорд" был установлен буквально на днях, 27 августа, сообщает "Телеграф".

Тревожный август

После Дня Независимости Украины оккупанты значительно увеличили количество атак по Киеву. 27 августа в столице объявили 13 воздушных тревог — больше всего за одни сутки с начала большой войны. Предыдущий максимум составлял 12 сигналов за день. Его зафиксировали 1 марта 2022 года, в первые недели полномасштабного вторжения РФ.

28 августа было зафиксировано 12 воздушных тревог (13 с учетом, той, что началась 27 августа), 29 августа — 10.

Количество воздушных тревог в Киеве/Инфографика "Телеграфа"

Столицу атакуют с помощью Беларуси?

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей ("Флеш") Бескрестнов на своем telegram-канале наглядно показал, что враг, вероятно, использует мобильную связь Беларуси для атак реактивных "Шахедов" по Киеву. Сергей также прикрепил к посту карту типичного маршрута реактивных БПЛА перед тем, как они залетают в столицу.

У меня вывод лишь один – они максимально долго держатся у границы с Беларусью. Но зачем? Я остановился на том, что LTE-модемы на Шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси. Сергей ("Флеш") Бескрестнов

Маршрут реактивных Шахедов, летящих на Киев/Фото: t.me/serhii_flash

На 16:40 в направлении Киева летело несколько ударных дронов, в частности реактивных.

Общая ситуация в регионе по состоянию на 16:40/Фото: t.me/eRadarrua

Напомним, в Киеве тревогу по-прежнему объявляют сразу для всей столицы, даже если опасность грозит только отдельным районам. Из-за рекордного числа сирен этот вопрос снова вышел на повестку дня.