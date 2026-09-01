"Переговорів не ведемо": Путін оскаженів після слів Зеленського про закриття неба над Росією

Глава Кремля поділився фантазіями про хід війни та виступив із відвертими погрозами українцям

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ніч на 2 вересня глава Росії Володимир Путін виступив із низкою різких заяв про Україну — вони пов’язані з вечірнім зверненням українського президента Володимира Зеленського, в якому він попередив про закриття неба над Росією дронами.

"Телеграф" зібрав усі ключові заяви російського диктатора.

Прямо слова Зеленського Путін прокоментував так: "Я не чув таких заяв, але якщо це сказано вголос, то це просто заявка на державний тероризм. І звертаю увагу, що вони просять у нас про поновлення переговорів, просять про особисті зустрічі. Із терористами переговорів не ведуть. Але це перше, так. А друге, у цій же частині, ну якщо, не дай боже такі трагедії відбуватимуться, ми знайдемо, чим відповісти".

"Беспілотники — серйозний виклик, але ми з ним загалом справляємося", — наголосив він.

Крім того, президент РФ заявив, що Збройним силам Росії було надано вказівку щодо завдання масованих ударів по енергетиці України.

Володимир Путін на пресконференції у Бішкеку пізно ввечері 1 вересня

На запитання, чому Кремль не вдарить по керівництву України, Путін зухвало заявив: "Нам потрібні якісь люди для вирішення питань".

Щодо обстановки на фронті, глава РФ заявив, що російські військові "нарощують темпи наступу", і став фантазувати про нібито окупацію Святогірська на Донеччині та вихід на околиці Слов’янська, Краматорська та Дружківки. Також, за його словами, вже нібито йдуть вуличні бої у Добропіллі, а до окружної дороги Сум військовим РФ залишилося 12 кілометрів.

Насправді, як можна побачити на картах DeepState, ситуація на фронті кардинально відрізняється від того, що говорить Путін. Хоча ці карти не відображають ситуацію на полі бою в реальному часі і оновлюються із затримкою, щоб не розкривати позиції українських військових і не зашкодити операціям ЗСУ, — навіть з похибкою лінія фронту дуже далека від тієї, про яку заявляє президент Росії. Також є такий нюанс, що в Сумах ніколи не було окружної дороги.

Де Святогірськ, Дружківка, Добропілля на карті бойових дій 01.09.2026

Карта, скільки Росії залишилося до Сум

Також зауважимо, що і до погроз Путіна масованим ударом дії Росії були далекі від мирних. Як повідомляв "Телеграф", вже шість діб російські військові тероризують Київ реактивними "Шахедами" — тривоги звучать одна за одною, через що великі проблеми з роботою транспорту та бізнесу.