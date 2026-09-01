Бабушкины платки теперь носят не на голове: как украинская дизайнер сделала их модным трендом

Старые вещи, годами лежавшие в шкафах наших бабушек, часто сегодня просто выбрасывают. Однако для них есть и другие варианты применения

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Мода на винтаж и переосмысление старых вещей набирает обороты. Украинская дизайнер Надежда Смалько нашла вдохновение буквально в бабушкиных шкафах: из старых платков она шьет баски и другие аксессуары, сочетающие традиционные принты с современными силуэтами.

Их часто покупают на концерты, конкурсы красоты и просто для души, при этом не только в пределах Украины, но далеко за границу. В каких странах ценят украинские баски и сколько на них можно заработать — Надежда Смалько рассказала в интервью "Телеграфу".

— Почему именно старые платки 1960–90-х годов вы начали превращать в баски? Как возникла эта мысль?

— Сама идея шить из платков не моя, у меня заказала партию воротничков дизайнер вышивки Ирина Шевченко: мой пошив + ее вышивка, это было наше первое сотрудничество. Шила я тогда из платков современного производства (Турция), но искала именно с принтами по мотивам давнего украинского производителя. Тогда я была еще категорична по переработке платков украинского производителя, так как фабрики уже не работают.

Позже решила сшить баску — любовь к баскам у меня давно, одно из самых первых моих изделий, что шила в училище, была блузка с баской. Я сшила и показала в инстаграмме, после чего получила много заказов, и тогда же было первое предложение отправить в подарок мне платки, которые давно лежат и нет на них времени. Платки оказались очень красивые, древние, именно производства 60-90 годов. Тогда я их просто коллекционировала.

Надежда Смалько — дизайнер аксессуаров, одежды и украшений

— Встречались ли вам раритетные платки, которые действительно было жалко резать?

— Да, у меня есть коробка таких платков с бирками, и одна даже частично вышитая вручную грубыми шерстяными нитями. Это шерстяной черный, тонкий платок, вышитый нитями, к сожалению работа не завершена, и платок уже частично поврежден молью (кстати, черные и бордовые платки чаще всего съедала моль, их неповрежденными сохранилось очень мало). Этот платок, конечно, я буду беречь и точно ничего перешивать из него не буду, ведь именно такими были первые украинские платки, еще до появления фабрик.

— В какие самые отдаленные или неожиданные страны покупали ваши баски или выкройки к ним?

— Выкройки я продаю на етси, там даже не все страны пересматривала. Недавно смотрела, в каких 3 странах покупают больше всего – это США, Франция и Италия. А именно готовые изделия тоже США и Канада самые отдаленные, но чаще заказывают в ЕС.

Сочетание старых принтов, ручной работы и современного дизайна

— Сколько вы зарабатываете на своем хобби или бизнесе? Можно ли назвать примерные цифры?

— На самом деле, я не очень дружу с цифрами, и это моя проблема. В училище и колледже очень любила экономику, но с финансовой грамотностью у меня проблемы, поэтому не могу сказать точных цифр. К тому же не каждый день одинаковые цифры: бывают обстоятельства, когда у меня нет времени на пошив и несколько дней, а иногда могу сшить на 5-10 тысяч в день.

Если говорить о продаже выкроек – это мой уже пассивный доход, то тоже бывает по-разному, их пока немного, но до 1200 грн в день зарабатывала, но выкройки тоже не продаются каждый день. В этом плане удобнее работать "на дядю" — там есть точные суммы, можно заранее знать свою будущую зарплату.

Баски из старых платков могут быть совершенно разными – от сдержанных до ярких цветочных

— Какая ваша самая дорогая или удивительная работа?

— Это две разные работы, и они не связаны с платками. Самая дорогая – это вышивка платья (шила ее не я, я только расшивала ее бисером). Это было длинное роскошное черное платье, на котором я бисером "рисовала" огонь. Там работы на несколько недель, и она этого точно стоит, этот блеск и переливы, как настоящий огонь сверкал на сцене во время концерта. И кстати, мы уже работаем над следующим платьем для этой клиентки, скоро будет на сценах Одессы.

К самой удивительной работе я, наверное, отнесу опять-таки совместную работу с Ириной Шевченко. Она спросила: "Сошьешь одежду на манекен для причесок? (Там еще плечи продлить надо)" и когда манекен уже был в пути ко мне, написала: "но это для чемпионата мира, должно быть все на самом высоком уровне". Я тогда только открыла ФЛП, уволилась с работы и очень боялась за каждый заказ, но мы это сделали и получили очень хороший отзыв, эта работа мне придала много веры и уверенности в себе, после этого не страшны какие-либо индивидуальные заказы.

— Были ли заказы от известных людей?

— Был заказ для польской певицы, но я отказала, потому что тема и идея в поддержку чего должен быть концерт противоречит моим ценностям. Для меня важно работать над заказом с внутренним спокойствием и любовью, я во все свои работы "вкладываю душу", а не просто чтобы заработать. Но очень много заказов было от начинающих певиц, и на разные выступления, концерты и конкурсы красоты.

— На какую фигуру чаще всего шьете баски? Чаще такие аксессуары покупают стройные или пышные украинки?

— Чаще наверняка на размеры M-L, но вообще все размеры заказывают довольно часто, от охвата талии 50 см (от 2,5 лет) и до 116 см в охвате талии.

Баски выгодно подчеркивают фигуру

— Какие платки чаще всего попадают к вам в работу — есть ли среди них действительно винтажные и дорогие вещи?

— Чаще это или современные турецкого производителя платки, или платки, которых достаточно много — это платки, которые бабушки собирали и хранили мешками. Большинство из них схожи между собой, но имеют отличия, чаще это платки светлых цветов, в цвете или черные мало сохранились.

А те, что дорогие, винтажные и эксклюзивные, я всегда отказываю их перешивать, такие вещи надо беречь в таком состоянии, как они есть. Кстати, с вышитыми рушниками такая же история, очень часто спрашивают чтобы перешить, но всех убеждала, что не стоит, действительно ценные вещи, вещи ручной работы, куда вкладывали душу и такое дорогое время.

— Где вы находите эти платки в таком количестве? Из каких именно платков шьете чаще всего?

— Что касается новых платков, то их очень большой выбор на рынке, а более старые платки мне предлагают подписчицы. Иногда предлагают выкупить, но покупаю только если действительно много и ходовые принты, но в основном меня просят "спасти от помойки бабушкины платки, потому что она так их собирала, а я не знаю, что с ними делать, лучше пусть кого-то порадуют в новом виде, потому как платок уже мало кто одевает". Бывает, что и по 100 шт отправляли, их на самом деле у бабушек по селам очень много сохранилось. И очень досадно читать такие сообщения: "жаль, что только теперь увидела ваши видео, бабушки уже нет, я недавно выбросила пол шкафа таких платков".

Воротники, манжеты, аксессуары и баски – старые платки могут получить совершенно новую форму

— Сделать 10 басок в день — это безумный темп. В чем секрет вашей скорости и как выглядит ваш рабочий день?

— Ой, здесь сейчас набегут со словами "понадумывают модных диагнозов", но к сожалению да, я нейроотличный человек (РДУГ диагностировали 4 врача), и, несмотря на множество недостатков, есть очень классные плюсы. К примеру, гиперфокус — я всегда еще со студенческих лет шила больше всех, все, что ручная работа, мне дается почему-то очень быстро. На фабриках я шила свою работу и "выгружала" еще 4 коллег (например, если это футболка, то шила не одну операцию, а все, кроме подшивки низа, потому что там спец. машинка). Но это нанесло немалый вред здоровью, особенно пострадал позвоночник, поэтому в пример не берите.

Еще я очень ленивая, то есть мой мозг отказывается делать лишние движения, и каждая деталь имеет свое место и положение, чтобы лишний раз не поднять руку или не поворачивать деталь. Большинство на это не обращает внимания и совершают много движений, которых можно избежать, а те секунды многое на самом деле весят. Также я несколько меняю технологию пошива, также отсеяв лишние действия: например, все кроят подклад отдельно, пришивают и потом подрезают, выделяя каждому этапу много внимания, я же просто лицо сколю с подкладом, пришиваю и только тогда срезаю, без раскроя, как говорится, "лень — двигатель прогресса".

Когда у меня полноценный рабочий день, это не менее 10 часов, и для нейротипичного человека моя работа выглядит хаосом: я шью, на фоне что-то слушаю и могу еще говорить по телефону, между тем еще отвечаю на сообщения и стараюсь что-то снимать. Мне комфортно в своем "беспорядке", когда все спокойно и "на своих местах", мне трудно концентрировать внимание и шить удается меньше, и настроение не то.

— Видела, иногда вам присылают платки с историей для шитья басок из них. Какие запомнились больше всего?

— Да, очень часто получаю платки, чтобы сшить на память от бабушки, потому что в виде платка носить не будут, но выделить какую-то лично не могу, потому что все истории очень похожи, и это и есть наша украинская история, доказательство того, что платок имел очень большую ценность для наших бабушек. Хотя получала и очень негативные комментарии, что это нам навязали и платок нам чужой, надо выбросить, сжечь и забыть.

Украинские цветочные мотивы — в новом прочтении

— Что вы отвечаете людям, которые считают переработку старых платков "уничтожением красивых вещей"?

— Сколько людей, сколько и мыслей: одни меня обвиняют, что "тяну русское", другие — что "уничтожаю украинское наследие", и даже писала одна дама, что "руки отрезать за такое"… Я стараюсь объяснить, что это экологичнее, чем если владелица выбросит, и что эти платки не редки и не являются эксклюзивными. Если бы я каким-то образом забрала у тех людей платки, то стоило бы прислушаться к их словам, а так это такие "диванные эксперты", которые сами не имеют, не коллекционируют, но о чужих вещах кричат, что неправильно. Я не воспринимаю их слова на свой счет, потому что делаю все с умом и эксклюзивные вещи не перешиваю, но как же им не отписать или не снять видео, когда это бесплатная реклама? Коммуникация в комментариях и видео с ответами на них приносят больше просмотров и заказов.

— Пробовали ли вы шить еще что-нибудь из старых платков, кроме баски?

— Да, конечно, баски — это самый популярный аксессуар, чаще заказывают, поэтому и больше контента с ними, но еще я шью и вышиваю и другие аксессуары, иногда и одежду. Например, жилетки разных фасонов, воротнички, манжеты, заколки, обручи, шоперы, сумочки, даже корсеты шила (но на самом деле не очень люблю шить корсеты, надоели, когда шила к свадебным платьям). А вообще я шью любые прихоти клиентов, и не только из платка: работаю с разными материалами, шью и вышиваю как вручную, так и машинная вышивка, даже по референсам клиентов, главное — чтобы не с чужой работы, потому что плагиат — это точно не обо мне.

Некоторые изделия получают дополнительный декор – ручную вышивку бисером

Из старых платков дизайнер шьет не только баски, но и другие аксессуары

В будущем надеюсь, что будет больше новинок, уже в процессе оформления помощниц, но пока учу, дорабатываем все нюансы, чтобы качество изделий было как у меня, чтобы каждый перекант, каждая строчка были идеальными, чтобы не было стыдно пришить там свою бирку, а на это нужно время, потому что все шьют, как учили.