Связи Гончаренко в США стали его отдельным политическим ресурсом, — эксперт

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Алексей Гончаренко за последние годы выстроил свою систему контактов в Вашингтоне, которая уже не зависит исключительно от партийных связей или официальных каналов Киева, считает политолог Виталий Кулик.

Одним из примеров он называет Black Sea Security Forum в Одессе. Форум проходит третий год и собирает американских политиков, дипломатов и экспертов. В 2026 году в нем принимали участие сенаторы Марк Келли и Ричард Блументаль и Кит Келлог.

"Для украинского политика такие контакты — это отдельный актив. Ты можешь говорить с американцами не только через посредников, а напрямую", — отмечает Кулик.

Именно в этом контексте он предлагает смотреть и на мирный план Гончаренко, построенный вокруг соглашений, внешних гарантов и поэтапной работы с санкциями.

Кулик подчеркивает, что сам не разделяет все положения плана, но считает его политическую логику скорее американской, чем кремлевской.