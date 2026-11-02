Киев сковали пробки, были проблемы с метро. Главное о транспортном коллапсе 2 ноября

Ситуация понемногу нормализуется

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Утром в понедельник, 2 ноября, в Киеве обострились транспортные проблемы. Из-за экстренных отключений света есть изменения в движении транспорта, возникли масштабные пробки.

"Телеграф" рассказывает о ситуации на дорогах и с транспортом в столице утром 2 ноября. В КГГА сообщили об изменениях в работе столичного метрополитена и скоростного трамвая на Борщаговской линии.

Движение поездов временно было приостановлено на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" — "Красный хутор". Причина – значительные колебания напряжения от внешних центров питания. По состоянию на 10:00 поезда возобновили движение на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" — "Красный хутор", метрополитен работает в обычном режиме.

Движение поездов на "красной" линии метро также уже восстановлено в обычном режиме. Поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Лесная". "Синяя" линия работает в обычном режиме.

Пробки в Киеве 2 ноября 2026 года

Пробки в Киеве 2 ноября 2026 года

Приостановлено движение электротранспорта по Борщаговской линии скоростного трамвая и по проспекту Отрадному.

Как рассказывают "Новини.LIVE", автомобили, пытающиеся переехать с левого на правый берег Киева, застряли в огромных пробках. По словам киевлян, вместо привычных 20 минут им приходится закладывать на дорогу около двух часов.

Telegram-канал "Эй, Київ" информирует, об огромной пробке на участке Позняки-Осокорки. Автомобили не двигаются, застрять там можно на часы, предупредили на канале.

Пробка на участке Позняки-Осокорки. Фото: t.me/kyiv_hey

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Киеве набрать воды, если прекращается водоснабжение. В столице на этот случай работают городские бюветы, как найти ближайший.