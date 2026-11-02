Когда-то модные в СССР, теперь за ними охотится даже молодежь: какие часы "Полет" снова в цене

Тонкие Poljot de Luxe и механические хронографы привлекают поклонников винтажа, а в Украине их продают за тысячи гривен

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Советские часы "Полет" возвращаются в моду на фоне интереса молодежи к винтажу. Их ищут как альтернативу смарт-часам и масс-маркету. Одних привлекают тонкий корпус и сдержанный циферблат, других – сложная механика и история.

С 2018 до 2025 доля продаж классических элегантных часов среди поколения Z выросла на 44%. Одна из самых выразительных моделей марки – Poljot de Luxe. В СССР эти сверхтонкие механические часы считались символом интеллигенции – толщина корпуса вместе со стеклом составляет всего около 7–9 мм. Внутри – калибр 2209 (модель часового механизма) на 23 рубиновых камнях, снаружи – лаконичный циферблат без лишнего декора.

Первый Московский часовой завод начал производить часы марки "Полет" в 1960 году. С 1964 года продукцию завода маркировали товарным знаком "Полет" – Poljot, сообщает Википедия. С этим заводом связана и космическая история: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в полет с часами "Штурманские".

"Штурманские", "Сигнал" и хронографы: чем отличаются модели

"Штурманские" – историческая военная и авиационная модель, которую ценят за надежность механизма. Среди ее вариантов есть часы с ручным заводом и запасом хода около 35 часов.

Еще одна интересная модель – "Полет "Сигнал"", или Poljot Alarm. Это механические часы с будильником, в которых работает калибр 2612.1. Их узнают по двум заводным головкам: одна отвечает за время, вторая – за сигнал будильника.

Авиационная история "Штурманских" привлекает поклонников винтажной механики

Сколько просят за винтажный "Полет" в Украине

Часы Poljot продают на разных маркетплейсах, в том числе в разделах наручных часов и коллекционирования. В приведенной подборке объявлений продавцы предлагают разные модели за 899, 2960, 3300 и даже 7600 грн. Например, тонкий Poljot de Luxe стоит 2960 грн, а часы с олимпийской символикой на циферблате – 7600 грн.

В подборке объявлений за винтажные часы "Полет" просят от 899 до 7600 грн

Среди предложений "Полет" есть механические и кварцевые модели за тысячи гривен

Модели различаются и исполнением корпуса. Многие часы выпускали с позолотой и маркировкой Au10 или Au20 – она обозначает толщину золотого покрытия в микронах. Были также хромированные, стальные и другие непозолоченные варианты.

Как сообщал "Телеграф", настенные часы с кукушкой снова привлекают молодежь. Купить ретрочасы можно за несколько сотен гривен.