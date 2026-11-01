Украинцам приходят уведомления о "ядерной тревоге". Что известно

Никакой радиационной опасности нет, подчеркивают в Воздушных силах

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Вечером в воскресенье, 1 ноября, украинцам стали приходить на телефон оповещения на русском языке о якобы объявлении ядерной тревоги и вылете "Орешника". Предварительно происходит кибератака на приложение воздушных тревог.

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"Привет! По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!" — говорится в сообщении и идет ссылка на канал. Подчеркиваем, что переходить по ссылке не стоит!

В частности, такие сообщения получили корреспонденты "Телеграфа" в Киеве, Днепре, Львове, Винницкой области.

В Воздушных силах ВСУ дали оперативный комментарий к ситуации: " Вероятно приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому влиянию. Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!" — говорится в сообщении.

Позже приложение вообще выключили, какое-то время от него больше не будет уведомлений.

Приложение "Воздушная тревога" пока не работает

Следует отметить, что это происходит на фоне почти круглосуточного террора россиян против украинцев — дроны и баллистика атакуют энергетику и вокзалы, из-за чего у гражданских людей проблемы со светом, водоснабжением, теплом и логистикой.

Как сообщал "Телеграф", только на днях Россия атаковала вокзал в Днепре, из-за чего были пожары, много жертв и огромные задержки с отправлением поездов.