Укр

Украинцам приходят уведомления о "ядерной тревоге". Что известно

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Уведомления об "Орешнике" испугали украинцев вечером 1 ноября Новость обновлена 01 ноября 2026, 23:19
Уведомления об "Орешнике" испугали украинцев вечером 1 ноября. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Никакой радиационной опасности нет, подчеркивают в Воздушных силах

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Вечером в воскресенье, 1 ноября, украинцам стали приходить на телефон оповещения на русском языке о якобы объявлении ядерной тревоги и вылете "Орешника". Предварительно происходит кибератака на приложение воздушных тревог.

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"Привет! По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!" — говорится в сообщении и идет ссылка на канал. Подчеркиваем, что переходить по ссылке не стоит!

В частности, такие сообщения получили корреспонденты "Телеграфа" в Киеве, Днепре, Львове, Винницкой области.

Ядерная тревога летит Орешник — такие уведомления получили украинцы
Ядерная тревога летит Орешник — такие уведомления получили украинцы
Ядерная тревога летит Орешник — такие уведомления получили украинцы

В Воздушных силах ВСУ дали оперативный комментарий к ситуации: "Вероятно приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому влиянию. Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!" — говорится в сообщении.

Позже приложение вообще выключили, какое-то время от него больше не будет уведомлений.

Приложение Воздушная тревога сломали, оно пока не работает
Приложение "Воздушная тревога" пока не работает

Следует отметить, что это происходит на фоне почти круглосуточного террора россиян против украинцев — дроны и баллистика атакуют энергетику и вокзалы, из-за чего у гражданских людей проблемы со светом, водоснабжением, теплом и логистикой.

Как сообщал "Телеграф", только на днях Россия атаковала вокзал в Днепре, из-за чего были пожары, много жертв и огромные задержки с отправлением поездов.

Теги:
#Воздушная тревога #Ракета Орешник