Украинцам приходят уведомления о "ядерной тревоге". Что известно
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Никакой радиационной опасности нет, подчеркивают в Воздушных силах
Вечером в воскресенье, 1 ноября, украинцам стали приходить на телефон оповещения на русском языке о якобы объявлении ядерной тревоги и вылете "Орешника". Предварительно происходит кибератака на приложение воздушных тревог.
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"Привет! По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!" — говорится в сообщении и идет ссылка на канал. Подчеркиваем, что переходить по ссылке не стоит!
В частности, такие сообщения получили корреспонденты "Телеграфа" в Киеве, Днепре, Львове, Винницкой области.
В Воздушных силах ВСУ дали оперативный комментарий к ситуации: "Вероятно приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому влиянию. Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!" — говорится в сообщении.
Позже приложение вообще выключили, какое-то время от него больше не будет уведомлений.
Следует отметить, что это происходит на фоне почти круглосуточного террора россиян против украинцев — дроны и баллистика атакуют энергетику и вокзалы, из-за чего у гражданских людей проблемы со светом, водоснабжением, теплом и логистикой.
Как сообщал "Телеграф", только на днях Россия атаковала вокзал в Днепре, из-за чего были пожары, много жертв и огромные задержки с отправлением поездов.