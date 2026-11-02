В "АТБ" не будет дефицита важных товаров: что придумали в сети

Сеть заключила особые контракты с производителями, чтобы обеспечить бесперебойное поступление товаров

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Недавний дефицит разных напитков в магазинах Украины в "АТБ" больше не ожидают. Воду, колу и другие жидкие товары будут поставлять по прямым контрактам с производителями.

Как стало известно "Телеграфу" из собственных источников, сеть "АТБ" заключила такие контракты, чтобы обеспечить бесперебойные поставки воды, сладких газированных и негазированных напитков, а также других жидких товаров.

Товары по прямым контрактам будут поступать в магазины, минуя склады "АТБ". Вероятно, есть договоренности с такими брендами, как Биола, Кока-Кола, Оболонь, Carlsberg Ukraine.

По новой схеме в магазинах не будет дефицита этих товаров. Однако у этого способа может быть и обратная сторона — сотрудник "АТБ" объяснил, что прямые поставки в магазины могут приводить к избытку товара в одних супермаркетах и дефициту в других. Отметим, что компания была вынуждена пойти на такой шаг после многочисленных ударов РФ по складам поставщиков и "АТБ" в частности.

Как сообщал "Телеграф", "АТБ" заключила контракт на импорт Coca-Cola из Румынии. Это стало необходимым из-за российского удара – 3 сентября 2026 года дрон атаковал предприятие Coca-Cola в Великой Дымерке в Киевской области, повредив склад и сам завод.