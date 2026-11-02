"Мертвые души", продажа отсрочек и схема с горючим: как коммунальщики готовились к отопительному сезону

Городские власти молчат, пока правоохранители пытаются распутать клубок злоупотреблений

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Чтобы обычному одесскому дворнику заработать на новенький Range Rover, ему нужно непрерывно подметать улицы не менее 29 лет — и это при условии, что он не потратит ни копейки на еду или жилье. В то время как его высшему руководству, похоже, достаточно сделать лишь пару "креативных шагов" за счет городского бюджета.

В Одессе не по сезону горячо: дирекция КП "Теплоснабжение города Одессы" (по-украински — КП "Теплопостачання міста Одеси", КП "ТМО") упорно пугает жителей срывом отопительного сезона из-за "тотальной нехватки средств", а между тем правоохранители пытаются распутать клубок злоупотреблений. В списке — забронированные мифические работники, махинации с горючим и другие нарушения, и это на фоне кадровой турбулентности. Ведь за неполные два года на стратегическом предприятии сменилось четыре директора.

Куда могут исчезать бюджетные средства и почему городские власти предпочитают молчать по поводу вопиющей ситуации на коммунальном предприятии – читайте в материале "Телеграфа".

Суть претензий полиции

В начале октября руководство КП "Теплоснабжение города Одессы" (здесь и далее украинский вариант — КП "ТМО"), возглавляемое с начала мая 2026 года Артемом Захаровым, фактически расписалось в приближении краха предприятия . Кредиторская задолженность достигает 78 млн грн, доходы ожидаются чуть ли не вдвое меньше расходов (430 млн к 750 млн грн), поэтому фактически нет денег ни на зарплату, ни на налоги… и будет ли город с теплом этой зимы – большой вопрос.

На фоне этих официальных отчетов о "тотальной нехватке денег" и просьб о выделении сотен миллионов из бюджета города, возможные подпольные заработки самого руководства предприятия выглядят цинично. А именно правоохранители подозревают, что внутри КП "ТМО" могла годами функционировать масштабная противозаконная схема заработков.

Изучает ее следственное управление ГУНП в Одесской области в рамках уголовного производства № 12026160000000190 от 21 февраля 2026 по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах). Материалы расследования и судебные решения раскрывают, на чем именно могли зарабатывать должностные лица во время финансового кризиса:

Фиктивное трудоустройство и "продажа" брони: Должностные лица КП "ТМО", по версии следствия, в частности при содействии начальника службы персонала, наладили схему оформления фиктивных работников — военнообязанных мужчин. Целью было получение незаконного бронирования от мобилизации за денежное вознаграждение и последующее присвоение начисленной этим "бумажным" работникам заработной платы.

Схема оформления фиктивных работников, по версии следствия

Сотрудники "за границей": Следствием установило, что отдельные служащие (например, ведущий экономист по работе службы персонала и слесарь теплового района № 5) с 2024 года фактически находятся за пределами Украины. Несмотря на это, они продолжали числиться в штате, получать выплаты и пользоваться отсрочками. Для юридического прикрытия схемы на предприятии издали приказ №281-К от 01.04.2026 "О введении дистанционной работы".

Следствием установило, что отдельные служащие (например, ведущий экономист по работе службы персонала и слесарь теплового района № 5) с 2024 года фактически находятся за пределами Украины. Несмотря на это, они продолжали числиться в штате, получать выплаты и пользоваться отсрочками. Для юридического прикрытия схемы на предприятии издали приказ №281-К от 01.04.2026 "О введении дистанционной работы". Хищение и продажа горючего: Должностные лица транспортного цеха КП "ТМО" на постоянной основе списывали бензин и дизель на транспортные средства, фактически находившиеся в нерабочем состоянии. Топливо вывозили с территории предприятия и продавали "на сторону".

4 августа 2026 года правоохранители провели масштабные обыски в головном офисе КП "ТМО", транспортном цехе, районных котельных ("Пивденна-1", "Пивденна-2", "Пивнична-2") и участках. В результате – изъяли кадрово-расчетные документы, ведомости зарплат и выписки из базы "Резерв+", которая должна подтвердить или опровергнуть версию следствия о системных нарушениях.

Тень Валерия Иванова, молчание контролеров и миллионы убытков в аудите ГАСУ

Следователи Нацполиции установили, что хищение горючего и трудоустройство "бумажных" работников происходили в 2024-2026 годах. Этот период совпадает со временем правления Валерия Иванова, который с ноября 2022 года руководил финансами предприятия, а с сентября 2024-го по январь 2026 года непосредственно возглавлял КП "ТМО" (сменил на должности Анну Позднякову).

Валерий Иванов

Чтобы выяснить точные масштабы кадровых афер и количество забронированных "мертвых душ", издание "Телеграф" направило серию официальных запросов. Южное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда в ответе признало, что в течение 2024-2026 годов не проводило никаких проверок КП "ТМО". Сведений о внутреннем приказе предприятия №281-К о "дистанционке" инспекторы не получали.

Ответ Южного межрегионального управления Госслужбы по труду

Одесский областной ТЦК и СП дважды отказал журналистам в предоставлении информации. Полковник Александр Збрищак заявил, что сведения о количестве забронированных коммунальщиков являются "служебной информацией с ограниченным доступом", раскрывающей мобилизационный потенциал региона.

Ответ Одесского областного ТЦК и СП

В Южном офисе Госаудитслужбы раскрыли результаты финансового аудита КП "ТМО". Он охватывает период с 1 января 2023 года по 30 июня 2025 года. То есть как каденцию предыдущего директора Анны Поздняковой, так и период работы Валерия Иванова (сначала в должности главного финансиста, а впоследствии — руководителя предприятия).

Результаты финансового аудита КП "ТМО" с 1 января 2023 года по 30 июня 2025 года

Как выяснили аудиторы, в то время на предприятии имели место колоссальные потери и неэффективное управление. Речь шла о таких суммах:

73,2 млн грн недополученных доходов: деньги потеряны на реализации тепла из-за заложенной в тариф разницы между ценой продаж и ценой приобретения энергии у АО "Одесская ТЭЦ".

деньги потеряны на реализации тепла из-за заложенной в тариф разницы между ценой продаж и ценой приобретения энергии у АО "Одесская ТЭЦ". 54,7 млн грн утраченной экономии: предприятие потеряло возможность сэкономить более полусотни миллионов на электроэнергии, потому что просто не установило частотные преобразователи на сетевые насосы.

предприятие потеряло возможность сэкономить более полусотни миллионов на электроэнергии, потому что просто не установило частотные преобразователи на сетевые насосы. 33,7 млн грн переплат за воду: из-за отсутствия счетчиков стоков на котельных КП "ТМО" расчетно переплатило за водоотвод почти 34 млн грн.

из-за отсутствия счетчиков стоков на котельных КП "ТМО" расчетно переплатило за водоотвод почти 34 млн грн. 29,4 млн грн судебных издержек: вследствие слабой позиции в судах и просрочки оплаты перед ООО "Лайф Энерджи Груп", предприятие "попало" на штрафы и пеню.

вследствие слабой позиции в судах и просрочки оплаты перед ООО "Лайф Энерджи Груп", предприятие "попало" на штрафы и пеню. 17,6 млн грн забытых долгов: руководство КП "ТМО" вообще не проводило претензионную работу и просто пропустило сроки исковой давности для взыскания денег с должников.

руководство КП "ТМО" вообще не проводило претензионную работу и просто пропустило сроки исковой давности для взыскания денег с должников. 1,24 млн грн безосновательных переплат: в 2023–2024 годах предприятие платило двойную наценку поставщику тока, которая уже была включена в цену.

в 2023–2024 годах предприятие платило двойную наценку поставщику тока, которая уже была включена в цену. 102,3 тыс. грн потерь на налогах: в договорах аренды имущества КП "ТМО" чиновники банально забывали прописать обязанность арендаторов возмещать земельный налог.

По результатам аудита ГАСУ предоставила руководству КП "ТМО" 14 обязательных требований – это произошло 23 декабря 2025 года. Через несколько дней, а именно 5 января 2026 года, аудиторы завершили ревизию Департамента городского хозяйства Одесского горсовета. А уже на следующий день – 6 января – и.о. городского головы Одессы Игорь Коваль подписывает распоряжение об увольнении с должности директора КП Валерия Иванова "по собственному желанию" с 15 января.

Кстати, если свести эти цифры вместе, то общий объем финансовых дыр, неэффективных решений и прямых потерь, которые насчитали аудиторы ГАСУ, достигает астрономических 209,94 млн гривен. Если сопоставить эту сумму с дефицитом в 320 миллионов (разницей между прогнозируемыми 750 млн грн расходов и 430 млн грн доходов), которым сегодняшнее руководство оправдывает угрозу срыва отопительного сезона, становится понятно: почти две трети финансовой пропасти "Теплоснабжения города Одессы" образовалось не из-за объективного кризиса, а из-за банального и системного расточительства предыдущих лет.

Эпоха Захарова: топливные талоны, шлейф НАПК и обыски на 80 миллионов

Смена руководства на КП "ТМО", по мнению правоохранителей, не остановила коррупционные процессы, а лишь изменила их масштабы. Ведь в упомянутом уголовном производстве есть и эпизод уже времен руководства нового руководителя – и.о. директора Артема Захарова. И касается он так же топлива.

Артем Захаров

В определениях Киевского районного суда г. Одессы, в частности, отмечено, что 4 июня 2026 года по указанию и.о. директора КП "ТМО" предприятие провело закупку 5 000 литров бензина и 5 000 литров дизельного горючего в форме талонов. По данным правоохранителей, эти талоны планировали использовать для заправки личного транспорта руководства.

Фрагмент определения Киевского районного суда г. Одессы относительно топлива

"Телеграф" разыскал этот тендер в электронной системе Prozorro, и из представленных там документов вырисовывается крайне красноречивая картина.

Тот самый июньский тендер на талоны, фигурирующий в материалах уголовного производства Нацполиции, удалось провести со второй попытки . Сумма, предусмотренная на топливо, достаточно скромная – 754 тыс. грн (с НДС). Победителем стало ООО "Петрол Партнер".

Фрагмент договора КП "ТМО" с ООО "Петрол Партнер"

Однако этот незначительный контракт оказался только стартом в этом году. Ведь та же компания в течение следующих месяцев забрала у коммунальщиков еще два значительно больших топливных подряда: 25 августа на сумму 2,187 млн грн ( тендер №UA-2026-08-25-009752-a ) и 22 сентября на 14,682 млн грн ( тендер №UA-2026-09-22-009972-a ). То есть последний всего за несколько дней до того, как Артем Захаров направил мэрии письмо о 400-миллионном дефиците и угрозе банкротства.

При этом на сентябрьском тендере заказчик выписал странное жесткое требование – наличие АЗС в радиусе не более 250 метров от головного офиса КП "ТМО" по ул. Балковский, 1-Б. Поэтому заказчик отклонил более дешевые предложения конкурентов (в частности сети "ОККО"), отдав победу ООО "Петрол Партнер".

Но эпизод с топливом выглядит пустяком на фоне коррупционного шлейфа, с которым Захаров пришел в КП "ТМО" с предыдущего места работы – Департамента городского хозяйства Одесского горсовета.

Во-первых, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации Захарова выявило недостоверных сведений более чем на 6,15 млн грн. Чиновник скрыл квартиру в Николаеве, автомобиль Suzuki Grand Vitara жены, банковские вклады и инвестиционные доходы. Кроме того, его семья задекларировала покупку в 2023 году двух квартир в Одессе общей площадью 100,4 кв. м всего за 79,7 тыс. грн, а автомобиль Land Rover, приобретенный якобы за 1,2 млн грн, через два года Захаров продал втрое дороже – за 3,5 млн грн.

Во-вторых, Захаров является фигурантом еще одного масштабного уголовного дела №42025160000000157 по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Главное управление Нацполиции в Одесской области расследует присвоение более 80 млн грн, выделенных из бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе разрушенных в результате обстрелов РФ. По версии следствия, служащие Департамента заключали договоры с подконтрольными фирмами ("НОРТ ТЭК+", "СПК Флагман", "Строй Инвест-Групп-7") без открытых торгов и фальсифицировали акты выполненных работ.

Материалы следствия по присвоению бюджетных средств

10 февраля 2026 года — за несколько недель до перевода Захарова на должность руководителя КП "ТМО" — правоохранители провели масштабные обыски. Следователи посетили помещения Департамента городского хозяйства на ул. Косовской, 2-Д, а также провели обыск в доме Захарова и в его автомобиле Volvo XC90, изъяв договоры, ноутбук Lenovo и факсимиле подписей руководства.

Показательное молчание власти: вопросы без ответов

Стремясь получить официальную позицию руководства города и выяснить логику кадровых решений на стратегическом объекте критической инфраструктуры, "Телеграф" адресовал запрос и.о. городского головы Одессы Игорю Ковалю. Ключевые вопросы, на которые журналисты хотели получить ответ:

Было ли увольнение Валерия Иванова с должности директора КП "ТМО" связано с сокрушительными результатами проверки Госаудитслужбы? Проводились ли Департаментом городского хозяйства или Одесским городским советом служебные расследования деятельности Иванова перед его отставкой, каковы были их результаты и высказывались ли руководством города официальные претензии к его работе? Известно ли было руководству Одесского горсовета на момент подписания заявления Иванова о фактах фиктивного трудоустройства лиц и незаконном начислении заработных плат, которые уже в феврале легли в основу уголовного производства Нацполиции? Как мэрия обосновывает назначение на место Иванова Артема Захарова — должностного лица, имеющего официальные протоколы НАПК на 6,15 млн грн и фигурирующего в деле о хищении 80 миллионов на ремонтах пострадавших от обстрелов домов?

Реакция властей оказалась показательной: руководство Одесского городского совета полностью проигнорировало запрос "Телеграфа", избежав объяснений за нелогические решения.

Таким образом, ситуация вокруг КП "Теплоснабжение города Одессы" выглядит как системный коррупционный круг, в котором меняются только фамилии руководителей, а бюджетные миллионы продолжают вытекать через отработанные схемы. При этом руководство увольняют не "по статье" из-за выявленных нарушений, а дают возможность уйти "по собственному желанию", кроме того, у власти остаются и чиновники, обогащение которых вызывает вопросы у НАПК, а деятельность — у силовиков.

Однако главная коррупционная бомба для Одессы, похоже, еще впереди. Как следует из ответа Южного офиса Госаудитслужбы на запрос "Телеграфа", в начале года проводился не только аудит отдельного КП, но и ревизия Департамента городского хозяйства, охватывающая управление всем коммунальным имуществом города за период, когда Захаров работал там заместителем директора. Аудиторы официально отказали в предоставлении копии этого документа, поскольку его материалы в полном объеме переданы СБУ, Нацполиции и прокуратуре.

Южный офис Госаудитслужбы передал материалы ревизии и аудита в СБУ, Нацполицию и прокуратуру

Известно, что на основе этого засекреченного аудита силовики уже открыли два новых уголовных производства — №42025160000000300 (служебная халатность) и №12026162470000050 (присвоение имущества). Это означает, что переданный правоохранителям Акт ревизии может таить в себе еще более масштабный массив растрат. И круг подозреваемых должностных лиц Одесского горсовета и подконтрольных предприятий способен вскоре расшириться.

"Телеграф" будет продолжать следить за ходом расследований злоупотреблений в коммунальном хозяйстве Одессы и сообщать о новых разоблачениях. Не переключайтесь.