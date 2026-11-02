"Мертвые души", продажа отсрочек и схема с горючим: как коммунальщики готовились к отопительному сезону
- Автор
-
- Дата публикации
-
Городские власти молчат, пока правоохранители пытаются распутать клубок злоупотреблений
Чтобы обычному одесскому дворнику заработать на новенький Range Rover, ему нужно непрерывно подметать улицы не менее 29 лет — и это при условии, что он не потратит ни копейки на еду или жилье. В то время как его высшему руководству, похоже, достаточно сделать лишь пару "креативных шагов" за счет городского бюджета.
В Одессе не по сезону горячо: дирекция КП "Теплоснабжение города Одессы" (по-украински — КП "Теплопостачання міста Одеси", КП "ТМО") упорно пугает жителей срывом отопительного сезона из-за "тотальной нехватки средств", а между тем правоохранители пытаются распутать клубок злоупотреблений. В списке — забронированные мифические работники, махинации с горючим и другие нарушения, и это на фоне кадровой турбулентности. Ведь за неполные два года на стратегическом предприятии сменилось четыре директора.
Куда могут исчезать бюджетные средства и почему городские власти предпочитают молчать по поводу вопиющей ситуации на коммунальном предприятии – читайте в материале "Телеграфа".
Суть претензий полиции
В начале октября руководство КП "Теплоснабжение города Одессы" (здесь и далее украинский вариант — КП "ТМО"), возглавляемое с начала мая 2026 года Артемом Захаровым, фактически расписалось в приближении краха предприятия. Кредиторская задолженность достигает 78 млн грн, доходы ожидаются чуть ли не вдвое меньше расходов (430 млн к 750 млн грн), поэтому фактически нет денег ни на зарплату, ни на налоги… и будет ли город с теплом этой зимы – большой вопрос.
На фоне этих официальных отчетов о "тотальной нехватке денег" и просьб о выделении сотен миллионов из бюджета города, возможные подпольные заработки самого руководства предприятия выглядят цинично. А именно правоохранители подозревают, что внутри КП "ТМО" могла годами функционировать масштабная противозаконная схема заработков.
Изучает ее следственное управление ГУНП в Одесской области в рамках уголовного производства № 12026160000000190 от 21 февраля 2026 по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах). Материалы расследования и судебные решения раскрывают, на чем именно могли зарабатывать должностные лица во время финансового кризиса:
- Фиктивное трудоустройство и "продажа" брони: Должностные лица КП "ТМО", по версии следствия, в частности при содействии начальника службы персонала, наладили схему оформления фиктивных работников — военнообязанных мужчин. Целью было получение незаконного бронирования от мобилизации за денежное вознаграждение и последующее присвоение начисленной этим "бумажным" работникам заработной платы.
- Сотрудники "за границей": Следствием установило, что отдельные служащие (например, ведущий экономист по работе службы персонала и слесарь теплового района № 5) с 2024 года фактически находятся за пределами Украины. Несмотря на это, они продолжали числиться в штате, получать выплаты и пользоваться отсрочками. Для юридического прикрытия схемы на предприятии издали приказ №281-К от 01.04.2026 "О введении дистанционной работы".
- Хищение и продажа горючего: Должностные лица транспортного цеха КП "ТМО" на постоянной основе списывали бензин и дизель на транспортные средства, фактически находившиеся в нерабочем состоянии. Топливо вывозили с территории предприятия и продавали "на сторону".
4 августа 2026 года правоохранители провели масштабные обыски в головном офисе КП "ТМО", транспортном цехе, районных котельных ("Пивденна-1", "Пивденна-2", "Пивнична-2") и участках. В результате – изъяли кадрово-расчетные документы, ведомости зарплат и выписки из базы "Резерв+", которая должна подтвердить или опровергнуть версию следствия о системных нарушениях.
Тень Валерия Иванова, молчание контролеров и миллионы убытков в аудите ГАСУ
Следователи Нацполиции установили, что хищение горючего и трудоустройство "бумажных" работников происходили в 2024-2026 годах. Этот период совпадает со временем правления Валерия Иванова, который с ноября 2022 года руководил финансами предприятия, а с сентября 2024-го по январь 2026 года непосредственно возглавлял КП "ТМО" (сменил на должности Анну Позднякову).
Чтобы выяснить точные масштабы кадровых афер и количество забронированных "мертвых душ", издание "Телеграф" направило серию официальных запросов. Южное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда в ответе признало, что в течение 2024-2026 годов не проводило никаких проверок КП "ТМО". Сведений о внутреннем приказе предприятия №281-К о "дистанционке" инспекторы не получали.
Одесский областной ТЦК и СП дважды отказал журналистам в предоставлении информации. Полковник Александр Збрищак заявил, что сведения о количестве забронированных коммунальщиков являются "служебной информацией с ограниченным доступом", раскрывающей мобилизационный потенциал региона.
В Южном офисе Госаудитслужбы раскрыли результаты финансового аудита КП "ТМО". Он охватывает период с 1 января 2023 года по 30 июня 2025 года. То есть как каденцию предыдущего директора Анны Поздняковой, так и период работы Валерия Иванова (сначала в должности главного финансиста, а впоследствии — руководителя предприятия).
Как выяснили аудиторы, в то время на предприятии имели место колоссальные потери и неэффективное управление. Речь шла о таких суммах:
- 73,2 млн грн недополученных доходов: деньги потеряны на реализации тепла из-за заложенной в тариф разницы между ценой продаж и ценой приобретения энергии у АО "Одесская ТЭЦ".
- 54,7 млн грн утраченной экономии: предприятие потеряло возможность сэкономить более полусотни миллионов на электроэнергии, потому что просто не установило частотные преобразователи на сетевые насосы.
- 33,7 млн грн переплат за воду: из-за отсутствия счетчиков стоков на котельных КП "ТМО" расчетно переплатило за водоотвод почти 34 млн грн.
- 29,4 млн грн судебных издержек: вследствие слабой позиции в судах и просрочки оплаты перед ООО "Лайф Энерджи Груп", предприятие "попало" на штрафы и пеню.
- 17,6 млн грн забытых долгов: руководство КП "ТМО" вообще не проводило претензионную работу и просто пропустило сроки исковой давности для взыскания денег с должников.
- 1,24 млн грн безосновательных переплат: в 2023–2024 годах предприятие платило двойную наценку поставщику тока, которая уже была включена в цену.
- 102,3 тыс. грн потерь на налогах: в договорах аренды имущества КП "ТМО" чиновники банально забывали прописать обязанность арендаторов возмещать земельный налог.
По результатам аудита ГАСУ предоставила руководству КП "ТМО" 14 обязательных требований – это произошло 23 декабря 2025 года. Через несколько дней, а именно 5 января 2026 года, аудиторы завершили ревизию Департамента городского хозяйства Одесского горсовета. А уже на следующий день – 6 января – и.о. городского головы Одессы Игорь Коваль подписывает распоряжение об увольнении с должности директора КП Валерия Иванова "по собственному желанию" с 15 января.
Кстати, если свести эти цифры вместе, то общий объем финансовых дыр, неэффективных решений и прямых потерь, которые насчитали аудиторы ГАСУ, достигает астрономических 209,94 млн гривен. Если сопоставить эту сумму с дефицитом в 320 миллионов (разницей между прогнозируемыми 750 млн грн расходов и 430 млн грн доходов), которым сегодняшнее руководство оправдывает угрозу срыва отопительного сезона, становится понятно: почти две трети финансовой пропасти "Теплоснабжения города Одессы" образовалось не из-за объективного кризиса, а из-за банального и системного расточительства предыдущих лет.
Эпоха Захарова: топливные талоны, шлейф НАПК и обыски на 80 миллионов
Смена руководства на КП "ТМО", по мнению правоохранителей, не остановила коррупционные процессы, а лишь изменила их масштабы. Ведь в упомянутом уголовном производстве есть и эпизод уже времен руководства нового руководителя – и.о. директора Артема Захарова. И касается он так же топлива.
В определениях Киевского районного суда г. Одессы, в частности, отмечено, что 4 июня 2026 года по указанию и.о. директора КП "ТМО" предприятие провело закупку 5 000 литров бензина и 5 000 литров дизельного горючего в форме талонов. По данным правоохранителей, эти талоны планировали использовать для заправки личного транспорта руководства.
"Телеграф" разыскал этот тендер в электронной системе Prozorro, и из представленных там документов вырисовывается крайне красноречивая картина.
Тот самый июньский тендер на талоны, фигурирующий в материалах уголовного производства Нацполиции, удалось провести со второй попытки. Сумма, предусмотренная на топливо, достаточно скромная – 754 тыс. грн (с НДС). Победителем стало ООО "Петрол Партнер".
Однако этот незначительный контракт оказался только стартом в этом году. Ведь та же компания в течение следующих месяцев забрала у коммунальщиков еще два значительно больших топливных подряда: 25 августа на сумму 2,187 млн грн (тендер №UA-2026-08-25-009752-a) и 22 сентября на 14,682 млн грн (тендер №UA-2026-09-22-009972-a). То есть последний всего за несколько дней до того, как Артем Захаров направил мэрии письмо о 400-миллионном дефиците и угрозе банкротства.
При этом на сентябрьском тендере заказчик выписал странное жесткое требование – наличие АЗС в радиусе не более 250 метров от головного офиса КП "ТМО" по ул. Балковский, 1-Б. Поэтому заказчик отклонил более дешевые предложения конкурентов (в частности сети "ОККО"), отдав победу ООО "Петрол Партнер".
Но эпизод с топливом выглядит пустяком на фоне коррупционного шлейфа, с которым Захаров пришел в КП "ТМО" с предыдущего места работы – Департамента городского хозяйства Одесского горсовета.
Во-первых, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации Захарова выявило недостоверных сведений более чем на 6,15 млн грн. Чиновник скрыл квартиру в Николаеве, автомобиль Suzuki Grand Vitara жены, банковские вклады и инвестиционные доходы. Кроме того, его семья задекларировала покупку в 2023 году двух квартир в Одессе общей площадью 100,4 кв. м всего за 79,7 тыс. грн, а автомобиль Land Rover, приобретенный якобы за 1,2 млн грн, через два года Захаров продал втрое дороже – за 3,5 млн грн.
Во-вторых, Захаров является фигурантом еще одного масштабного уголовного дела №42025160000000157 по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Главное управление Нацполиции в Одесской области расследует присвоение более 80 млн грн, выделенных из бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе разрушенных в результате обстрелов РФ. По версии следствия, служащие Департамента заключали договоры с подконтрольными фирмами ("НОРТ ТЭК+", "СПК Флагман", "Строй Инвест-Групп-7") без открытых торгов и фальсифицировали акты выполненных работ.
10 февраля 2026 года — за несколько недель до перевода Захарова на должность руководителя КП "ТМО" — правоохранители провели масштабные обыски. Следователи посетили помещения Департамента городского хозяйства на ул. Косовской, 2-Д, а также провели обыск в доме Захарова и в его автомобиле Volvo XC90, изъяв договоры, ноутбук Lenovo и факсимиле подписей руководства.
Показательное молчание власти: вопросы без ответов
Стремясь получить официальную позицию руководства города и выяснить логику кадровых решений на стратегическом объекте критической инфраструктуры, "Телеграф" адресовал запрос и.о. городского головы Одессы Игорю Ковалю. Ключевые вопросы, на которые журналисты хотели получить ответ:
- Было ли увольнение Валерия Иванова с должности директора КП "ТМО" связано с сокрушительными результатами проверки Госаудитслужбы?
- Проводились ли Департаментом городского хозяйства или Одесским городским советом служебные расследования деятельности Иванова перед его отставкой, каковы были их результаты и высказывались ли руководством города официальные претензии к его работе?
- Известно ли было руководству Одесского горсовета на момент подписания заявления Иванова о фактах фиктивного трудоустройства лиц и незаконном начислении заработных плат, которые уже в феврале легли в основу уголовного производства Нацполиции?
- Как мэрия обосновывает назначение на место Иванова Артема Захарова — должностного лица, имеющего официальные протоколы НАПК на 6,15 млн грн и фигурирующего в деле о хищении 80 миллионов на ремонтах пострадавших от обстрелов домов?
Реакция властей оказалась показательной: руководство Одесского городского совета полностью проигнорировало запрос "Телеграфа", избежав объяснений за нелогические решения.
Таким образом, ситуация вокруг КП "Теплоснабжение города Одессы" выглядит как системный коррупционный круг, в котором меняются только фамилии руководителей, а бюджетные миллионы продолжают вытекать через отработанные схемы. При этом руководство увольняют не "по статье" из-за выявленных нарушений, а дают возможность уйти "по собственному желанию", кроме того, у власти остаются и чиновники, обогащение которых вызывает вопросы у НАПК, а деятельность — у силовиков.
Однако главная коррупционная бомба для Одессы, похоже, еще впереди. Как следует из ответа Южного офиса Госаудитслужбы на запрос "Телеграфа", в начале года проводился не только аудит отдельного КП, но и ревизия Департамента городского хозяйства, охватывающая управление всем коммунальным имуществом города за период, когда Захаров работал там заместителем директора. Аудиторы официально отказали в предоставлении копии этого документа, поскольку его материалы в полном объеме переданы СБУ, Нацполиции и прокуратуре.
Известно, что на основе этого засекреченного аудита силовики уже открыли два новых уголовных производства — №42025160000000300 (служебная халатность) и №12026162470000050 (присвоение имущества). Это означает, что переданный правоохранителям Акт ревизии может таить в себе еще более масштабный массив растрат. И круг подозреваемых должностных лиц Одесского горсовета и подконтрольных предприятий способен вскоре расшириться.
"Телеграф" будет продолжать следить за ходом расследований злоупотреблений в коммунальном хозяйстве Одессы и сообщать о новых разоблачениях. Не переключайтесь.