Зв’язки Гончаренка у США стали його окремим політичним ресурсом, — експерт

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Олексій Гончаренко за останні роки вибудував власну систему контактів у Вашингтоні, яка вже не залежить виключно від партійних зв’язків чи офіційних каналів Києва, вважає політолог Віталій Кулик.

Одним із прикладів він називає Black Sea Security Forum в Одесі. Форум проходить третій рік поспіль і збирає американських політиків, дипломатів та експертів. У 2026 році в ньому брали участь сенатори Марк Келлі та Річард Блументаль і Кіт Келлог.

"Для українського політика такі контакти — це окремий актив. Ти можеш говорити з американцями не лише через посередників, а напряму", — зазначає Кулик.

Саме в цьому контексті він пропонує дивитися і на мирний план Гончаренка, який побудований навколо угод, зовнішніх гарантів і поетапної роботи із санкціями.

Кулик підкреслює, що сам не поділяє всі положення плану, але вважає його політичну логіку радше американською, ніж кремлівською.