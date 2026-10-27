Журналист объяснил, почему требование Путина может стать предпосылкой для дальнейшей оккупации украинских территорий

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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, которые недавно участвовали в переговорах в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, провели телефонные переговоры с президентом России Путиным.

Сразу нужно подчеркнуть, что эти переговоры президент Финляндии и премьер-министр Норвегии вели именно как представители своих стран, а не как представители Европы. Эти консультации были связаны именно с продолжением процесса, начатого в Осло, который может продолжиться российско-украинско-американскими переговорами, запланированными на ноябрь в Объединённых Арабских Эмиратах или Швейцарии.

Хотя я не исключаю, что после промежуточных выборов в США у российской стороны может пропасть интерес к проведению таких консультаций. А сама готовность заявить о возможности возобновления российско-украинско-американских переговоров была прежде всего предвыборным подарком Дональду Трампу. И то, что Путин разговаривает с руководителями Финляндии и Норвегии, может стать, так сказать, продолжением этого предвыборного подарка.

Стороны говорят о переговорах как о конструктивных и откровенных, о чём свидетельствует, в частности, заявление президента Финляндии Александра Стубба. После разговора с Путиным президент Финляндии и премьер-министр Норвегии также поговорили с президентом Украины. Но телефонный разговор Путина со Стуббом и Стьоре, конечно же, не прояснил никаких реальных деталей, которые позволили бы нам представить, как в будущем должны выглядеть российско-украинско-американские консультации и состоятся ли они вообще.

Самое важное – это первый за полтора года разговор президента Российской Федерации с руководителями европейских стран. Напомню, что полтора года назад президент России разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как и нынешний разговор с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии, беседа с французским лидером также не привела к каким-либо изменениям позиции России по поводу продолжения российско-украинской войны.

Не стоит сомневаться, что диалог с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии также каким-либо образом изменил российскую позицию. Из сообщений информационных агентств мы знаем, что Путин не согласился пойти ни на какие уступки, связанные с Донецкой областью, в качестве условия для продолжения мирных переговоров. Как известно, в Кремле постоянно подчёркивают, что какие-либо реалистичные переговоры о прекращении огня на российско-украинском фронте могут начаться только после того, как украинская армия покинет ту часть территории Донецкой области, которая сегодня находится под контролем легитимной украинской власти.

И, как мы с вами прекрасно понимаем, начало переговоров о прекращении огня ещё не означает, что в какой-либо перспективе они закончатся договорённостью между Москвой и Киевом. Возможно, многих удивляет, почему Путин так упорно хочет говорить именно о Донбассе, хотя, очевидно, его главная цель – сама ликвидация Украины.

Есть и другие области нашей страны, частично оккупированные Россией и даже записанные в её уже ставшую химерной конституцию. Но Путин ничего не теряет от разговоров о Донбассе. Если Украина не соглашается вывести войска с территории Донецкой области, из укреплённых районов, которые не позволяют оккупантам продвигаться дальше, Путин может объяснять и президенту США Дональду Трампу, и президенту Финляндии Александру Стуббу, и другим лидерам, с которыми он разговаривает, почему не желает вести какие-либо конструктивные мирные переговоры. Вот у него есть простое условие: Донбасс, Киев с ним не соглашается, значит, война будет продолжаться. И, как мы видим, сейчас о Донбассе как о главной причине продолжения войны говорят эти ведущие американские политики. В частности, именно об этом недавно говорил государственный секретарь США Марко Рубио: это не просто война в Украине, а война за территорию, за Донбасс.

Теперь представим себе, что украинское руководство под давлением президента США, даже с согласия европейских партнёров, решает согласиться на условия Путина. И украинские войска покидают территорию Донецкой области, оставляя укреплённые районы российскому оккупанту. Что происходит дальше? Через несколько – даже не недель, а дней – Кремль обвиняет Украину в нарушении каких-то условий, связанных с прекращением огня, и начинает наступление на украинские территории, уже используя новые стратегические возможности, которые даёт Путину оккупация всей территории Донецкой области. Просто это происходит быстрее, чем такая оккупация могла бы произойти, если бы российские войска продолжили штурм Краматорска, Славянска и других городов Донецкой области. И у Путина будет больше людей, больше резервов, больше ресурсов для оккупации других украинских территорий. Это и есть классическая «тактика салями», которой президент Российской Федерации решил пользоваться, осознав, что его блицкриг в 2022 году закончился позорным фиаско.

После такого фиаско политики делают либо вывод, что нужно заканчивать войну и пытаться добиться своих целей политическими и экономическими средствами. Путин не выбрал этот вариант. Либо – что нужно перейти к «тактике салями» и постепенно пытаться оккупировать территорию государства, ликвидация которого является главной политической целью.

Именно с таким вариантом мы сталкиваемся последние четыре с половиной года российско-украинской войны. Можно сказать, что Путин не рискует, когда мы отказываемся передать ему контроль над Донбассом, потому что таким образом он объясняет, почему не происходит полноценный мирный процесс. И он ничем не рискует, если мы соглашаемся передать контроль над Донбассом, потому что это может привести и к внутренней дестабилизации в Украине, к конфликтам между теми, кто будет считать это предательством, и теми, кто будет считать это условием мира, а также к возможности оккупации новых украинских территорий. Представим себе, что после оккупации Донецкой области Путин начнёт создавать на её границах буферную зону, затем проведёт в этой буферной зоне референдум и, скажем, потребует, чтобы Украина вывела войска из Днепропетровской области. Это уже будет опираться на прецедент, когда деморализованный Киев согласился на любые условия Москвы, которые будут одобрены в Вашингтоне.

Так что нужно всегда помнить: за требованиями Путина передать Донбасс, которые мы услышали от него сегодня в разговоре с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии, стоит вовсе не желание завершить российско-украинскую войну (за последние четыре с половиной года Путин вообще ни на мгновение не задумывался о таком унизительном для себя варианте), а желание обосновать необходимость продолжения этой войны и одновременно продемонстрировать собственную конструктивность, к которой не желают прислушиваться на Западе и в Киеве. Вот и всё, что мы узнали после разговора президента Российской Федерации с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. Честно говоря, чтобы это понять, можно было бы не тратить время на разговор с российским лидером.

Источник: видео Портникова на YouTube .