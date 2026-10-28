Трамп анонсировал близкую встречу Зеленского и Путина. Когда они виделись раньше

По словам американского лидера, в переговорах с РФ удалось продвинуться

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Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Россией о войне против Украины. Глава Соединенных Штатов добавил, что вскоре состоится встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

"С Россией мы достигаем значительного прогресса в вопросе РФ и Украины. Скоро будет организована встреча с Путиным и Зеленским", — сказал Трамп.

При этом Трамп не уточнил дату и место этой возможной встречи. Он также не сказал, будет ли он участвовать в переговорах.

Когда встречались Зеленский и Путин

Единственная встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Переговоры состоялись на саммите нормандской четверки с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Около 15 минут президенты Украины и России разговаривали с глазу на глаз.

Единственная встреча Зеленского и Путина, 2019 год. Фото: osw.waw.pl

В течение 2025-2026 годов неоднократно обсуждали возможность новой встречи Зеленского и Путина. Однако договориться о ней не удалось — глава Кремля готов встретиться с президентом Украины только в России. Зеленский готов ко встрече как в Киеве, так и на территории других государств (кроме союзников РФ в войне против Украины).

Когда встречались Путин и Трамп

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и начала второго президентского срока Дональда Трампа между ним и Путиным, по открытым данным, состоялась только одна личная встреча. Это были переговоры на Аляске летом 2025 года. Несмотря на очень теплый прием, организованный Трампом Путиным, никаких важных договоренностей о прекращении войны России против Украины достичь не удалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 27 октября состоялся телефонный разговор между Путиным, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. После Путина они говорили по телефону с Зеленским.