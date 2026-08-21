Битва за Черное море: почему Путин не пойдет на перемирие и удастся ли снять блокаду

Украинские аграрии нуждаются в поддержке.

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Ужесточение российских ударов по портам Одещины практически парализовало вывоз украинского зерна. Потеря доступа к черноморским маршрутам ставит отечественных фермеров на грань банкротства и наносит критический удар по всей экономике Украины.

Ситуация накалилась в середине июля, когда Россия начала охотиться непосредственно на гражданские суда. В частности, 19 июля крылатые ракеты попали и потопили турецкое грузовое судно возле Черноморска, в результате чего погибли десять человек. С тех пор под ударом оказывается каждое судно, которое входит в Одессу или выходит из нее. По оценке издания The Economist, местные порты коммерчески мертвы.

Что на самом деле стоит за этой тактикой Кремля, возможно ли морское перемирие и чего ждать дальше — разбирался "Телеграф".

В чем план России?

Как объясняет Ондржей Дитрих, старший аналитик Института Европейского Союза по исследованиям безопасности (EUISS), Кремль сознательно нацеливается на морские пути, поскольку это одна из самых уязвимых точек Украины.

Ондржей Дитрих. Фото EUISS

"Около 90% зерна и связанной с ним продукции экспортируется через Черное море. В то же время следует отметить, что российские удары происходят не в вакууме, а в контексте более широкой эскалации воздушных кампаний с обеих сторон", — обращает внимание он.

Киев также атакует российскую черноморскую торговлю, что влияет на экспорт нефти и зерна из РФ. Украинская тактика заключается в последовательном подрыве экономических ресурсов агрессора через противодействия его "теневому флоту", который транспортирует нефть в обход международных ограничений. А также через введение санкций против российского зернового экспорта и продажи похищенной с оккупированных территорий продукции.

"Но между действиями сторон есть существенные отличия — Россия действует значительно безответственнее, в частности сознательно нанося удары по гражданским целям", — добавляет Ондржей Дитрих.

По словам аналитика EUISS, несмотря на фактическую блокировку портов, глобальные рынки пока выглядят относительно спокойными. Вероятно, это связано с накопленными запасами крупных покупателей зерна и надеждами на то, что в ближайшие месяцы будет достигнута какая-то новая договоренность.

"Однако некоторые импортеры, такие как Египет и африканские страны, сталкиваются с очевидными рисками, а их уязвимость усугубляется параллельными нарушениями в районе Ормузского пролива, в частности рисками потери урожая из-за нехватки удобрений.

С другой стороны, важным фактором неопределенности является то, удастся ли достичь взаимно согласованного, хотя и, возможно, неформального, прекращения целенаправленных атак на объекты зернового экспорта, а также сможет ли ЕС разрешить перенаправление украинского экспорта на Дунай, в Констанцу и по новым "безопасным маршрутам" через страны-члены".

Однако это политически чувствительный вопрос, учитывая прошлые негативные реакции, которые вызвала последняя идея, например, среди польских фермеров, говорит Дитрих.

В ЕС отказали в помощи?

На фоне кризиса 7 августа Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обратилось в Европейскую комиссию с просьбой выделить 220 млн евро безвозвратной поддержки. Эти средства должны были пойти на компенсацию процентов по кредитам малых и средних агропроизводителей, пострадавших из-за действий РФ.

В Брюсселе в прямом выделении этой суммы отказали, однако предложили поддерживать агросектор через существующие инструменты.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что украинские фермеры уже получают помощь в рамках Ukraine Facility — четырехлетней программы ЕС с общим бюджетом 50 миллиардов евро.

"Комиссия также поддерживает программы кредитования через украинские банки, которые, в свою очередь, предоставляют кредиты предпринимателям, в частности фермерам. Эти программы могут помочь аграриям, оказавшимся в сложной ситуации. Мы поддерживаем тесный контакт с украинскими властями по этому вопросу, в частности для оценки ситуации в Черном море и последствий блокады, вызванной российскими обстрелами", — сказал Ламмерт.

Маркус Ламмерт. Фото Европейская Комиссия

Параллельно с этим ЕС поддерживает контакты с Румынией и Молдовой по вопросу расширения сухопутных и речных транспортных коридоров в рамках "Путей солидарности". Эта инициатива была запущена в 2022 году с целью вывоза сельхозпродукции и ввоза товаров первой необходимости в обход заблокированного Черного моря.

В то же время Ондржей Дитрих подчеркивает: для того чтобы любые новые договоренности между Киевом и Брюсселем были жизнеспособными, необходимо тщательно разработать механизмы предотвращения попадания украинских товаров на конкретные местные рынки Европы.

Возможно ли морское перемирие?

Украина предложила России приостановить атаки на гражданские цели в Черном море, фактически выдвинув идею морского перемирия. 8 августа с аналогичным призывом выступил и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, призвав обе стороны ввести "мораторий" на атаки против коммерческих судов.

Однако в Кремле эту инициативу отвергают. Экс-советник президента Румынии, эксперт по международным отношениям Юлиан Чифу объясняет, почему Москва блокирует любые договоренности:

"Путин не хочет никакого перемирия по двум причинам. Во-первых, если он прекратит войну против Украины, ему и окружающим его семидесятилетним мужчинам придется оставить руководящие должности. Для них продолжение войны является вопросом выживания. Если они каким-то образом прекратят войну против Украины, то переключатся на страны НАТО и ЕС — что уже происходит в настоящее время.

Вторая причина состоит в том, что Россия ничего не выиграет от какой-либо договоренности. Турция пыталась добиться достаточно хорошего результата — по крайней мере, добиться, чтобы гражданские суда, не имеющие никакого отношения к перевозке военных грузов или каких-либо товаров военного назначения, были защищены от ударов. Россия это отвергла, потому что хочет максимально давить на Украину".

Юлиан Чифу. Фото Lennart Meri Conference

Россия давит не только на Украину, но и на Бухарест и Кишинев — в частности, с помощью дронов, которые нарушают воздушное пространство Румынии или падают вблизи ее границ.

"Россия делает это для того, чтобы нарушить маршруты поставок для Украины, а также ослабить поддержку, которую она получает от стран восточного фланга и находящихся на передовой государств", — обращает внимание Чифу.

Игра на выносливость

"Нынешняя ситуация не слишком благоприятна для достижения какого-либо компромисса в ближайшие месяцы. В то же время ни Украина, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы их воспринимали как стороны, еще больше усугубляющие глобальный продовольственный кризис. В конечном итоге это может привести к ограниченной, четко очерченной и, вероятно, неформальной — в отличие, например, от Черноморской зерновой инициативы — договоренности о деэскалации", — прогнозирует Ондржей Дитрих.

В то же время Юлиан Чифу подчеркивает, что ни одно третье государство не способно самостоятельно влиять на события в украинских акваториях, поэтому главным решением остается усиление собственной обороны Украины.

"Лучшая возможность решить эту проблему и не допустить ударов по судам — совместные усилия. Прежде всего, они должны включать давление на российский экспорт и на присутствие России в наших территориальных водах, то есть в наших исключительных экономических зонах. Но это опять же не так просто", — заключает господин Чифу.