Сначала Путин, затем Зеленский: европейские лидеры открыли новый этап переговоров

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Российский глава Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.

Как сообщил Стубб, разговор был "открытым и содержательным", а Йонас Гар Стёре заявил, что речь шла о деэскалации "украинского конфликта".

"Разговор был откровенным и содержательным. Мы — соседи России. Исход этой войны напрямую повлияет на нашу безопасность и безопасность всей Европы. Для прекращения войны необходим прямой диалог", — сказал Стубб.

Беседа была посвящена предстоящим переговорам России, США и Украины в Абу-Даби.

Лидеры Финляндии и Норвегии отметили, что и далее будут продолжать поддерживать Украину, и призвали к возобновлению переговоров. В то же время оба акцентировали, что говорили от имени своих государств, а не всей Европы.

Как стало известно "Телеграфу", в настоящее время проводится телефонный разговор украинского президента Владимира Зеленского с Александром Стуббом и Йонасом Гар Стёре.

Что известно о позиции Украины и европейских партнёров

20 октября Владимир Зеленский встретился в Осло с Александром Стуббом и Йонасом Гар Стёре. К обсуждению присоединились спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они говорили о путях продвижения мирного процесса и гарантиях безопасности для Украины.

По итогам встречи Зеленский заявил, что Украина и европейские партнёры подготовили конкретные идеи о том, как достичь мира, и хотят, чтобы американская сторона передала их России. Среди тем обсуждения – противовоздушная оборона, энергетическая безопасность и возможность частичного прекращения огня.

Норвегия и Финляндия подтверждают, что продолжат поддерживать Украину. Стёре отдельно подчеркнул: никакие решения об Украине не должны приниматься без участия самой Украины.

Переговоры в Абу-Даби: что известно

Трёхсторонние переговоры Украины, США и России предварительно назначили на первую половину ноября 2026 года. Точную дату встречи пока не согласовали. Киев и Вашингтон пытаются убедить Москву провести её раньше.

Ожидается, что стороны встретятся на уровне переговорных команд, а не президентов. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, первый раунд планируют провести в трёхстороннем формате.

Главные вопросы – возможное прекращение огня, гарантии безопасности Украины и условия будущего мирного соглашения. Окончательную повестку переговоров пока не обнародовали.

Киев также добивается участия европейского представителя. Однако позиция Москвы по этому вопросу остаётся препятствием.

Быстрого прорыва не ждут: стороны по-прежнему серьёзно расходятся во мнениях об условиях завершения войны. Первый раунд может стать лишь началом длительного переговорного процесса.

Как сообщал "Телеграф", последний раунд трёхсторонних переговоров Украины, США и России прошёл в Женеве 18 февраля 2026 года на уровне технических команд. Владимир Путин через Стива Уиткоффа передал, что готов возобновить переговоры в первой половине ноября. Речь шла о сроках возобновления диалога. Однако сама по себе готовность не означает, что дату и повестку уже согласовали: эти вопросы могут отодвинуть новый раунд. Подготовка продолжилась визитом Уиткоффа в Санкт-Петербург, где он должен был обменяться с Россией идеями и предложениями ЕС.