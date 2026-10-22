России Путину было мало. Зеленский ответил, когда в Кремле сменится власть
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Дождется ли Россия нового президента
Владимир Зеленский стал гостем подкаста The Diary Of A CEO. В интервью он рассказал, возможна ли смена власти в России и почему, по его мнению, Путину оказалось мало одной России.
Президент также объяснил, как советское прошлое российского президента связано с его политическими амбициями. Читайте подробнее в материале: Буча, ошибка с Крымом и отношения с Трампом: Зеленский рассказал, могла ли "большая" война не начаться
Изменится ли власть в России
По мнению Зеленского, нынешняя система власти в России настолько зависит от Путина, что передача президентских полномочий при его жизни кажется маловероятной.
"Послушайте, мы имеем дело с человеком и системой, которые до конца его дней будут держаться за него, а он – за них, потому что только когда его жизнь закончится, он покинет Кремль и передаст… ну, физически передаст, естественно, передаст власть. Я в этом более чем уверен".
Чего на самом деле хочет Путин
Советское прошлое российского президента и его отношение к распаду СССР Зеленский рассматривает как важный ключ к пониманию его политических амбиций. Путин ранее называл распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века.
"Советский Союз распался, но ностальгия по Советскому Союзу осталась у людей. Путин был президентом России и поставил себе цель… он чисто советский человек, очень советский человек. Он был офицером разведки. Он работал в КГБ в Германии и так далее. Он сказал – и это его очень известная фраза, – что величайшей катастрофой XX века в мире был распад Советского Союза. И все это свидетельствует о том, что России ему просто было мало".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский рассказал, могла ли "большая" война не начаться.