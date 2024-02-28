Украинцам напомнили, когда передавать показатели счетчика за свет: что будет, если не сделать это вовремя

У украинцев есть еще несколько дней, чтобы передать показатели счетчика света

Для того чтобы вовремя передать показатели счетчика света, нужно сначала их верно снять. Чтобы избежать переплаты или неверных начислений, украинцам рекомендуют передавать показатели электрических счетчиков в последние два дня месяца или в первые три дня нового месяца.

Об этом потребителям напомнили на сайте ДТЭК. Также в компании рассказали, что будет, если вовремя не передать показания счетчиков.

Если украинцы не успели передать показатели счетчиков электроэнергии 28–29 февраля, то у них есть еще возможность сделать это с 1 по 3 марта. Если это сделать в другую дату, то они будут засчитаны в качестве показателей на текущую дату (то есть на момент передачи показаний).

Также в ДТЭК отметили, что показатели счетчика, которые были переданы в другие числа месяца, считаются исходными данными для определения показателей на первое число текущего месяца. Для этого в компании проводят специальные расчеты, учитывая среднесуточный объем потребления электроэнергии.

Если по какой-либо причине потребитель не передал вовремя показатели счетчика света, то объем потребленной электроэнергии определяется тоже расчетным путем. Для этого специалисты учитывают среднесуточный объем электроэнергии, как того требует законодательство коммерческого учета электрической энергии. И даже если потребитель не "намотал" столько света, ему все равно придется заплатить, ведь правильные данные не были переданы оператору.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как не ошибиться при передаче показателей счетчика. Украинцам дали несколько простых, но практичных советов.