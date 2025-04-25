Затаил обиду на украинцев и развелся с Роситой? Что известно о воюющем в ВСУ Ляшко и как он сейчас выглядит

Экс-нардеп недавно рассказал, как уничтожает россиян

Бывший народный депутат Олег Ляшко, в "Радикальную партию" которого хотела попасть мама певицы Алины Гросу, сейчас находится на фронте. В полномасштабную войну политик носит военную форму и говорит в соцсетях, что уничтожает оккупантов.

Не так давно у СМИ появилась неожиданная информация про развод Ляшко с женой спустя 26 лет отношений. "Телеграф" рассказывает, что известно о службе экс-нардепа, его личной жизни и как Олег Валерьевич выглядит сейчас.

Кем служит Олег Ляшко

Лидер "Радикальной партии" стал на защиту родины в октябре 2022 года. На своем сайте в феврале 2024 года Ляшко был указан как младший сержант ВСУ, а 1 октября этого года – как младший лейтенант.

В августе 2024 года доброволец "Айдара" Станислав Бунятов рассказал, что эффективность батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады, где Ляшко в то время был временно исполняющим обязанности начальника в звании лейтенанта, резко упала. По словам военного, из-за этого пилоты ищут способы перевестись из бригады. В октябре 2024 года политик был назначен командиром этого батальона.

По сообщению 11 армейского корпуса Сухопутных сил ВСУ, Олег Валерьевич в течение двух лет службы себя хорошо зарекомендовал. "Во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы россиян", — говорилось в сообщении.

Экс-нардеп нередко делится фото со службы в социальных сетях, а также поздравляет украинцев с праздниками. 24 марта Ляшко опубликовал фото в Фейсбуке, где он сидит с черной кошкой на руках в кожаном кресле.

Еще в январе 2025 года "радикал" выложил видео, в котором раскритиковал украинцев за приобретения машин в военное время, вместо того чтобы направить на фронт пикапы, в которых нуждаются украинские защитники. Он возмутился расходами людей: "Вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Что эта страна едва стоит?".

Бывший нардеп также сообщил о том, как уничтожает россиян. "Почти три года не выходил в эфир, круглосуточно убиваем здесь пида**сов, и сейчас убили троих, минуту назад", — отметил мужчина.

Что известно о разводе Олега Ляшко

В январе 2025 года издание "Главком" сообщило, что политик разводится со своей супругой Роситой Ляшко, которая и подала заявление в суд на расторжение брака еще в прошлый сентябрь. Заседание по делу было намечено на 3 марта в Печерском районном суде Киева. Эту информацию бывший нардеп не комментировал.

Фото: Судебная власть Украины

Напомним, что Олег Витальевич и Росита Александровна (девичья фамилия Сайранен) были вместе более 20 лет, из которых в официальном браке — 6 лет (пара узаконила отношения лишь в 2018 году). У супругов двое общих детей – 23-летняя дочь Владислава и 4-летний сын Александр.

Супруги Ляшко с детьми. Фото: instagram.com/liashko

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