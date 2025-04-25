Археологи в Перу обнаружили 5000-летние останки аристократки с уникальными артефактами (фото)

Город Карал расположен в долине Супе, примерно в 180 километрах

Археологи обнаружили в Перу 5000-летние останки аристократической женщины. Ей было от 20 до 35 лет.

Находка была обнаружена в четверг, 24 апреля. Об этом сообщает Yahho News.

"То, что было обнаружено, соответствует женщине, которая, очевидно, имела повышенный статус элитной женщины", — сказал археолог Дэвид Паломино.

Что нашли археологи в Перу

Паломино сказал, что останки женщины были тщательно сохранены в слоях ткани с мантией из перьев ара. В нем была ее кожа, а также часть ее ногтей и волос.

Женщина была похоронена с клювом тукана, каменной чашей и соломенной корзинкой. Фото AFP-

По предварительным данным, женщине было 20-35 лет и ее рост составлял около 150 см. Паломино добавил, что "в общем, считалось, что правители были мужчинами, или они занимали более заметные роли в обществе". Однако находка аристократки свидетельствует о том, что женщины являлись важной частью древней цивилизации королей.

Останки перуанских знатных женщин. Фото — REUTERS

Команда представила репортерам министерства культуры Перу похоронный костюм женщины, включавший клюв тукана, каменную чашу и соломенную корзину. Точная дата ее захоронения не установлена.

Фото AFP

Дворянку нашли в Асперо, которая раньше была муниципальной свалкой, прежде чем в 1990-х годах стала местом археологических раскопок. Цивилизация королей, одна из самых древних в Южной Америке, существовала примерно с 3000 до нашей эры, примерно в то же время, что и другие великие цивилизации в Месопотамии, Египте и Китае.

Город Карал расположен в долине Супе, примерно в 180 километрах (113 миль) к северу от столицы Лимы. В 2009 году он был объявлен объектом всемирного наследия ООН.

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