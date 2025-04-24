Украине в мае грозит дефолт? При чем здесь министр времен Порошенко и реальны ли риски

Украина провалила переговоры с инвесторами

Британская газета Financial Times ошарашила украинское информпространство информацией о том, что Украине может грозить дефолт уже в мае этого года. Это якобы может произойти, если государство не выплатит почти 600 миллионов долларов или не сможет договориться о реструктуризации долга.

"Телеграф" решил прояснить ситуацию и задал экспертам волнующие вопросы: о каком долге вообще речь и насколько реальна угроза.

С чего все началось

FT пишет, что в Вашингтоне состоялась встреча представителей Украины с держателями долга на 2,6 миллиарда долларов, в ходе которой страна не смогла достичь соглашения о реструктуризации государственного долга. В Министерстве финансов Украины заявили журналистам, что после провала переговоров "рассмотрят все доступные варианты".

"Киеву придется решить, объявить ли дефолт по платежу в размере около 600 млн долларов, который должен быть произведен в конце мая и связан с показателями экономики в 2023 году, если он не сможет вовремя достичь соглашения о реструктуризации", — говорится в материале.

О каком долге идет речь

Финансист Дмитрий Алексеенко в комментарии "Телеграфу" объяснил, что этот долг — это так называемый долг на рост экономики по ВВП варрантам (ВВП варранты — ценные бумаги, выпускаемые государством, а выплаты по нему зависят от роста ВВП страны-эмитента). Этот долг появился еще в 2015 году во время президентства Петра Порошенко. Тогдашний министр финансов Наталья Яресько провела реструктуризацию части государственного долга, в результате которой 20% долга были переведены из прямого долга государства в государственные деривативы.

Варранты Яресько

Государство, снизив сумму долга на 3 миллиарда, дало взамен кредиторам обязательства выплачивать проценты из расчета этой суммы на протяжении 20 лет и при условии что, ВВП Украины (который на тот момент упал в два раза) восстановится на 20% от минимума.

Проще: когда ВВП Украины растет более чем на 3%, мы должны выплачивать проценты.

Кабальные обязательства

Алексеенко считает, что схема с ВВП варрантами — "это откровенный грабеж".

"В 2023 году ВВП вырос больше, и мы должны заплатить 600 млн долларов процентов. Но ситуация по сравнению с 2015 годом, когда подписывали эти долговые обязательства, сильно изменились. Из-за войны действующее правительство не признает эти обязательства и не желает их платить.

По моему мнению, это кабальные обязательства, которые нужно обжаловать и пересматривать, схема с ВВП варрантами это откровенный грабеж даже в мирное время, что уж говорить о военном, когда наш ВВП упал более чем на 30%, а потом, на фоне низкой сравнительной базы, начал восстановление", — считает Алексеенко.

Какой выход

"Следует пересматривать эти условия и отказываться от выплат привязанных к росту ВВП. Мне откровенно непонятно, почему Минфин не сделал этого до сих пор, опираясь на поддержку международных партнеров, этот долг должен быть реструктуризирован, а лучше вообще списан.

Здесь вопрос не в деньгах, у нас достаточно резервов для безболезненного погашения этого долга, но сама суть долга, привязанного к росту ВВП, это обречение экономики на стагнацию без надежды на развитие. Этот кредит давно не актуален, его условия должны были пересмотреть еще в первый год войны после потери Украиной треть ВВП", — говорит Алексеенко.

Реальна ли угроза дефолта?

Экономист Виталий Шапран:

"Даже когда наступает срок оплаты долга и купонов, почти по всем государственным бондвам в мире заложено условие Грейс периода. То есть если правительство не может платить, оно обращается к инвесторам с предложением отложить выплаты и на переговоры там дается несколько месяцев, пока идут переговоры дефолта нет".

Что говорят в Минфине

Власти объясняют, что 24 апреля, Министерство финансов сообщило, что с 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы — владельцы около 30% ВВП варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП варрантов. Это предложение сформировано в соответствии с параметрами Программы МВФ с целью восстановления долговой устойчивости и согласуется с принципом равного отношения (Comparability of Treatment) Группы официальных кредиторов Украины.

"ВВП варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует. Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины. Эти инструменты не должны помешать нашему восстановлению. Наша цель — найти справедливое и комплексное решение этого вопроса", — говорят в Минфине.

Украина предложила владельцам ВВП варрантов две опции:

Первая опция: обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. Согласно этой опции, инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и владельцы еврооблигаций в прошлом году, в соотношении: на каждую 1 единицу варрантов — 1,35 единицы облигаций.

Вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом:

Выплаты за 2025-2028 годы отменяются;

Возможность выкупить/отменить ВВП варранты будет продлена до мая 2029 года, в то время как цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 в 2026 году до 100 центов в 2029 году.

Реструктурированные варранты (с выплатами в 2029–2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, кроме опциона выкупа;

Владельцы получат 36,6 центов Облигаций A и Облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

"Украина остается настроена на проведение конструктивных переговоров со всеми собственниками ВВП варрантов с целью поиска решения, позволяющего обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления страны", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что госдолг Украины превысил новую отметку в 2025 году.