Какие ядерные арсеналы имеют Индия и Пакистан, и какой катастрофой может обернуться конфликт

Последствия могут быть плачевными для человечества

Индия и Пакистан являются странами с довольно развитыми ядерными арсеналами. По состоянию на 2024 год Индия имеет в целом 172-180 ядерных зарядов, а Пакистан — 170, а ранее заявлялось, что страна и вовсе обладает всем спектром ядерного оружия – стратегическим, оперативным и тактическим.

Помимо ядерных зарядов важно также иметь и средства их доставки. Например, для Индии большее значение имеют ракеты к оперативно-тактическим ракетным комплексам. Например, Prithvi с дальностью до 150-350 км в зависимости от версии при боевой части весом до 1000 кг и возможностью нести тактический ядерный заряд мощностью 12 кт. Об этом пишет Defense Express.

Густонаселенные районы Пакистана находятся в 200-300 км от границы с Индией. А дальности до 1000 км хватает для удержания в прицеле всей территории Пакистана.

Типы ядерного оружия Индии:

Стратегическое (межконтинентальные ракеты Agni-V до 8000 км). Индия завершает его разработку.

Оперативно-тактическое (Prithvi, Agni-P).

Морское базирование (подводные лодки Arihant с ракетами K-15, разрабатывается K-4).

Авиационное (Mirage 2000H, Jaguar, Rafale с бомбами по 12 кт).

Средства доставки:

Баллистические ракеты: Agni-I до Agni-V, Prithvi.

Крылатые ракеты: Nirbhay (на стадии испытаний).

Морское базирование: ракеты K-15 (700 км), K-4 (разработка).

Типы ядерного оружия Пакистана:

Стратегическое (Shaheen 2, Shaheen 3 — сейчас в разработке).

Оперативное и тактическое (Abdali, Ghaznavi, Babur).

Морское (заявлено о планах развертывания морских крылатых ракет Babur).

Средства доставки:

Баллистические ракеты: Abdali (200 км), Ghaznavi (300 км), Shaheen 2 (2000 км), Shaheen 3 (до 2750 км).

Крылатые ракеты: Babur (до 750 км).

Авиация: практически не рассматривается как серьёзный носитель.

Морское базирование: еще не развёрнуто, но запланировано.

Последствия ядерного конфликта: сколько людей может погибнуть

Как пишет Council on Strategic Risks, в непосредственном конфликте могут погибнуть от 50 до 125 миллионов человек. Глобальная температура поверхности может снизиться на 2–5 °C, а количество осадков уменьшится на 15–30 %. Эффект распространится по всему миру, но будет различаться по регионам, и "чистая первичная продуктивность снизится на 15–30 % на суше и на 5–15 % в океанах, что грозит массовым голодом и дополнительными сопутствующими смертями во всем мире".

Индия и Пакистан на карте

Обострение между Пакистаном и Индией – что известно

22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в Пахалгаме, погибли не менее 26 человек, 17 ранены. Пахалгам расположен в Кашмире, на территории, на которую претендуют и Индия и Пакистан. Кашмир находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происходящее террористической атакой, а глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и пообещал найти и наказать их и тех, кто им помогал. Пакистан отрицает всякую связь с нападением.

Индия перекрыла воду в реке Инд, текущей в Пакистан, закрыв все четыре шлюза на плотинах и каналах. Пакистан угрожает Индии войной, если вода не будет возвращена и заявляет, что готов применить силу.

Стоит отметить, что Индия и Пакистан многократно воевали между собой, начиная с 1947 года. В этот период произошло по меньшей мере три полномасштабных войны между государствами – Первая Кашмирская война (1947-1949), Вторая Кашмирская война (1965), война за независимость Бангладеш (1971). Кроме того, был ряд ограниченных конфликтов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, военнослужащие Индии и Пакистана устроили стрельбу в долине Липа в штате Кашмир. Там проходит установленная в 1949 году линия разграничения между войсками двух государств.