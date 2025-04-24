Украине останется армия и оборонка: что еще потребуют США от России на переговорах

Требования США могут нарушить одну из "целей" Кремля

Администрация Дональда Трампа готовится настаивать на том, чтобы Россия признала право Украины иметь свои вооруженные силы и оборонную отрасль в рамках потенциального мирного соглашения. Эту позицию Вашингтон намерена озвучить на следующей встрече спецпредставителя США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Признание украинской армии в составе будущей мирной архитектуры фактически противоречит ключевой цели Кремля – так называемой "демилитаризации Украины". В то же время это означает, что Белый дом ищет уступок не только от Киева, но и от Москвы и стремится к якобы сбалансированному компромиссу.

Согласно материалу, США также настаивают, чтобы Россия вернула Украине Запорожскую АЭС – с последующей передачей ее под контроль США. Кроме того, в требованиях Вашингтона – обеспечение Киеву доступа к Днепру и возвращение территорий Харьковской области, которые сейчас удерживают российские войска.

Тем временем Путин, напротив, добивается международного признания полного контроля России над Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областями и Крымом.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе команда Трампа представила в Париже предложения, предполагающие признание Крыма российским и "замораживание" остальных оккупированных территорий по текущим линиям фронта. Украина же категорически исключает такие условия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал масштабные ракетные обстрелы Киева, призвав немедленно прекратить атаки.