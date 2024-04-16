С 1 мая в Украине повысят тариф на воду: кто будет платить больше

Одной из причин, по которой тариф вырастет, является повышение цен на электроэнергию

С 1 мая произойдут изменения в тарифах для населения на водоснабжение и водоотвод. За услуги потребителям придется платить больше. Однако это касается только жителей Харьковской области.

Повышение цен коснется всех потребителей, проживающих в городе Люботин. Об этом говорится на официальном сайте Люботинского городского совета.

Те тарифы, которые действуют сейчас, не соответствуют их себестоимости. К тому же, повысить цены решили из-за значительного повышения цен на электроэнергию, которая является одной из основных составляющих тарифа.

Таким образом, услуги по централизованному водоснабжению для бытовых потребителей подорожают на 21,6% — до 38,16 гривны за кубометр. В то же время для бюджетных организация тариф вырастет 7,1% — до 69,96 гривны за кубометр. Для других потребителей — на 2,6% — до 90,48 гривны за кубометр.

Отмечается, что услуги по централизованному водоотводу станут выше на 16,5% — до 47,04 гривны за кубометр. Для бюджетных организаций — 6,4% , то есть 114,36 гривны за кубометр. Другие потребители на 3,3% больше — 192,78 гривны за куб. Услуги очистки стоков подорожают на 2% — до 49,74 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Министерство энергетики действительно его рассматривает вопрос повышение тарифов на электроэнергию.