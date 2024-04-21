Тариф на воду в Украине вырастет с 1 мая: в каком городе будут платить больше

Одна из причин повышения цен — подорожание электроэнергии

В мае 2024 года будут повышены тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако это коснется далеко не всех в Украине, а только жителей крупного города в Тернопольской области — Чорткова.

Так, новый тариф действовать тариф на воду и канализацию начнет действовать уже с 1 мая. Цена станет выше сразу на 17%. Об этом сообщили в пресс-службе Чортковского городского совета.

Одна из причин, по которой было принято решение повысить тариф — подорожание электроэнергии и рост заработных плат.

"Водоканал вынужден был корректировать тариф исключительно в двух составляющих: из-за существенного роста стоимости электроэнергии и роста минимальной заработной платы", — говорится в сообщении.

Таким образом цена централизированого водоснабжения изменится с 34,91 грн до 42,25 грн за кубометр. Стоимость централизованного водоотвода вырастет с 23,11 до 25,77 гривны за кубометр. В целом общий тариф на две эти услуги вырастет на 10 гривен — с 58,02 до 68,02 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 мая за воду также будут платить больше жители города Люботин, что в Харьковской области. Стало известно, какими будут тарифы.