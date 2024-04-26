Что будет с ценами на свет и газ в Украине до конца лета? Кабмин принял решение

Украинцам рассказали, сколько придется платить за коммуналку в ближайшие месяцы

В Украине утвердили постановление, которое сохраняет льготную цену для населения на газ, электроэнергию и тепло. Действовать она будет до конца лета 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, постановление было принято Кабмином в апреле текущего года.

По словам премьера, "Нафтогаз" оставил в силе льготную цену на газ, и она по-прежнему будет 7,96 гривен за кубометр. Что касается электроэнергии, то ее стоимость останется на уровне 2,64 гривны за киловатт.

Также до конца весны будут действовать специальные обязанности на рынке электроэнергии.

"Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", — сказал Денис Шмигаль.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в правительстве рассматривают повышение цен на свет. Однако в мае тарифы останутся без изменений.