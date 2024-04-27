Сто тысяч гривен не предел: какие штрафы положены за нарушение работы счетчиков газа и воды
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Если вы случайно повредили счетчик, то немедленно стоит обратиться к поставщику услуг
Украинцев предупредили о возможных штрафах из-за нарушения условий эксплуатации счетчиков газа и воды. При том в некоторых случаях санкции могут быть и выше 100 тысяч гривен.
Об этом пишет "На пенсии". Штрафы могут грозить за несанкционированную установку, снятие или повреждение счетчика, а также за другое вмешательство в его работу.
В частности, относительно газовых счетчиков штрафы можно получить, если:
- провести несанкционированный газопровод;
- восстановить отключенное газоснабжение без разрешения;
- подключить дополнительные газовые приборы;
- повредить счетчик;
- вмешаться в работу учетных устройств или сорвать пломбу;
- не допустить контроллера.
Штрафы за вмешательство в работу прибора в зависимости от его "тяжести" могут колебаться в размере 850-3400 гривен. Препятствование проверке обойдется в 850-2550 гривен, а повреждение пломбы может стоить и за 100 тысяч гривен, поскольку кроме штрафа придется оплатить объемы нелегально потребленного газа.
Похоже ситуация выглядит и со счетчиками воды, где штраф могут выписать за:
- использование воды в обход счетчика;
- самостоятельный демонтаж учетных устройств;
- повреждение или вмешательство в работу счетчика;
- недопуск контроллера к проверке.
Если счетчик был поврежден, то стоит немедленно уведомить поставщика воды, иначе можно получить штраф за срыв пломбы, который считается как десятикратный объем потребления.
Повреждение магнита на водомере может обойтись в 500 гривен за каждый день после последней проверки. То есть счет тоже может пойти на тысячи. Нарушение пломбы и вовсе обойдется до 20 тысяч гривен.
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