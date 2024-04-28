"Вряд ли продержится...": украинцам рассказали, чего ждать от тарифа на свет

До начала нового отопительного сезона нужно восстановить хотя бы часть разрушенных объектов энергетики

Действие льготного тарифа на электроэнергию продлили до конца мая. Однако действующие цены на свет вряд ли продержаться до конца лета.

Об это говорят в Верховной Раде Украины. В частности, народный депутат первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко, пишет Today.

Энергосистема нашей страны вышла из зимнего периода в достаточно неплохом состоянии. Однако в конце марта и начале апреля российские оккупанты нанесли огромный ущерб энергетике. Ранее враг бил только по системе передачи энергии, а сейчас — уже по системе генерации.

Следовательно, тариф, вероятно, придется повышать, поскольку до начала нового отопительного сезона нужно восстановить хотя бы часть разрушенных объектов энергетики. На это необходимы средства.

В настоящее время энергетикам удается балансировать благодаря привлечению импорта электроэнергии и аварийным поставкам из-за границы. Но уже к середине лета ситуация может осложниться по причине наступления жары, когда энергопотребление традиционно растет. Тогда удерживать баланс в энергосистеме будет тяжело.

Осенью будут холода и наступит новый отопительный сезон и в тот период недостаток электроэнергии станет еще более ощутимым. Потому генерацию нужно срочно восстанавливать.

Сейчас население потребляет электричество по цене 2,64 грн/кВт-ч, что значительно ниже себестоимости. Бизнес платит за один киловатт по 6-7 гривен – значительно выше его себестоимости.

Для бизнеса повышать тарифы уже дальше некуда, а потому придется повышать тариф для населения.

"Длительное время энергетики в Украине были в очень сложном положении, они нуждаются в больших деньгах. И эти деньги, в том числе мой прогноз — будут и из-за тарифной политики, какая-то часть денег будет привлекаться", — сказал Кучеренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 мая тариф на воду повысят в крупном городе Тернопольской области. Также платить больше будут жители города в Харьковской области.