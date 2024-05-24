Как передать показатели счетчика за воду, чтобы не влететь в копейку

Чтобы правильно записать показатели счетчика воды, необходимо разобраться в значениях чисел на шкале или дисплее счетчика

Показания за воду в отличие от показаний за свет или газ в каждой из компаний принимают по-разному. К примеру, в Киевводоканале просят потребителей вовремя передавать показатели счетчиков не только холодного, но и горячего водоснабжения.

Делать это нужно начиная с 10 и до последнего числа каждого месяца. Об этом сообщает сайт компании. При этом отмечают, что с 1 по 9 число показания не принимаются в связи с закрытием в прошлом месяце и проведением начислений.

"Показания счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотвод, счетчика горячей воды — для формирования платежей за отвод горячей воды. Во время и корректно передаваемые показания счетчиков позволят вам платить только за фактически потребленные объемы воды", — говорится в сообщении.

Для правильной записи показателей счетчика воды необходимо разобраться в значениях чисел на шкале или дисплее счетчика. Чаще всего на панели видны восемь цифр. Шкалу следует рассматривать внимательно, чтобы не допустить ошибку. Вы увидите, что цифры разделены на две части запятой или изображены на черном и красном фоне.

Какие цифры передавать в показаниях счетчика воды? Учитываются только цифры на черном фоне или к запятой. Это кубометры использованной воды. Три последние цифры показывают объем использованной воды в литрах. Их не следует учитывать при передаче показаний.

Отмечается, что показания следует передавать даже тогда, когда вы не пользуетесь холодной или горячей водой.

Куда передать показания?

Если вы абонент Киевводоканала, у вас есть несколько способов передать показания:

Через " Личный кабинет ". Как зарегистрироваться в кабинете – читайте вот здесь. Сам личный кабинет — https://my.vodokanal.kiev.ua/ На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку "Предоставить показатели". С помощью мобильных приложений "Viber" и "Telegram". Для этого необходимо установить любой из них на свой смартфон, найти и присоединиться к паблику аккаунта "Киевводоканал" и отправить тестовое сообщение. Далее нужно просто действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота. Центры коммунального сервиса (ЦКС) и Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС). Записать показатели в соответствующей графе платежного сообщения при оплате банковских учреждений. По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-0202.

Как и когда передавать показатели счетчика за свет. "Телеграф" рассказал о нескольких способах.