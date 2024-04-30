Успейте это сделать: когда нужно передать показания счетчика на газ и что будет, если опоздать ?

Передать показания счетчиков можно онлайн

Чтобы не переплачивать за коммуналку, потребители должны вовремя передавать показатели счетчиков. Это касается всех услуг, в том числе и газа, если установлен газовый счетчик.

В компании "Нафтогаз Украина" рассказали, с какого по какое число необходимо передавать показатели газового счетчика. К слову, сделать это можно не выходя из дома в режиме онлайн.

Так, передавать показатели нужно с 28 числа текущего месяца по 5 число нового месяца включительно. Это позволяет точнее сформировать сумму, которая будет отображаться в платежке за использованный газ.

Если передать данные позже, то в платежке может быть учтено среднемесячное потребление, а не фактически использованные объемы.

Чтобы передать показания газового счетчика, необязательно выходить из дома. Сделать это можно при помощи смартфона всего за несколько минут. Для этого потребители могут использовать:

Личный кабинет на сайте;

Прямой вход на сайт для быстрой подачи без необходимости регистрации;

Отправку SMS на номер 4647;

Чаты в Viber или Telegram.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда нужно передавать показания счетчика за свет. Украинцам напомнили, что будет, если не сделать этого вовремя.